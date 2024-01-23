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ما حقيقة وفاة جميع المرضى داخل مستشفى مصريّ؟

1/23/2024 1:08:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثار منشور تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يفيد بوفاة جميع مرضى قسم الرعاية المركزة بأحد المستشفيات في مصر، الذعر بين الأهالي.

ونفت وزارة الصحة المصرية والسكان ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذه الأخبار تتعلق بإعلان وزارة الصحة الفلسطينية بتاريخ 12 تشرين الثاني 2023 وفاة جميع مرضى العناية المركزة في مستشفى الشفاء في قطاع غزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي والأكسجين.

لبنان 24

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