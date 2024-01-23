مستوطنون :يشعلون النيران بمعرض للمركبات في بيتين شرق رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN /أشعل المستوطنون المتطرفون فجر اليوم الثلاثاء، النيران في معرض للمركبات في قرية بيتين شرق رام الله.
وقالت مصادر محلية، إن
مجموعة من المستعمرين أشعلوا النيران في معرض لبيع المركبات في القرية، ما أدى لإحراق كل المركبات التي بداخله، قبل أن ينسحبوا من المكان.
وقالمت طواقم الدفاع المدني بإخماد النيران التي أشعلتها مليشيات المستوطنين في معرض للمركبات قرب قرية بيتين برام الله.
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