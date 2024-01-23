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مستوطنون :يشعلون النيران بمعرض للمركبات في بيتين شرق رام الله

1/23/2024 1:07:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN /أشعل المستوطنون المتطرفون فجر اليوم الثلاثاء، النيران في معرض للمركبات في قرية بيتين شرق رام الله.
وقالت مصادر محلية، إن
مجموعة من المستعمرين أشعلوا النيران في معرض لبيع المركبات في القرية، ما أدى لإحراق كل المركبات التي بداخله، قبل أن ينسحبوا من المكان.

وقالمت طواقم الدفاع المدني بإخماد النيران التي أشعلتها مليشيات المستوطنين في معرض للمركبات قرب قرية بيتين برام الله.


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