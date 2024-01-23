اصابات واعتقالات خلال عدوان الاحتلال المتواصل على مدن الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /محافظات /PNN / قالت مصادر محلية فلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي واصلت عدوانها على مدن الضفة ونفذت حملة اعتقالات واسعة وسط تفتيش المنازل وتخريب محتوياتها و مواجهات عنيفة مع المواطنين الفلسطينيين.

اقتحام طولكرم

وفي طولكرم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مدينة طولكرم من محورها الشمالي، مرورا بدوار شويكة باتجاه شارع الحدادين وسط المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت محل الطاهر للأدوات الكهربائية في الشارع المذكور والذي تملكه عائلة الاسير المحرر علاء شريتح، وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته، قبل أن تعتقل والدته وزوجته من منزله في حي الاسكان الفلسطيني خلف جامعة القدس المفتوحة للضغط عليه لتسليم نفسه.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن علي عودة (السلمان) في الحي الجنوبي للمدينة، بعد تكسير أبواب المنزل،

وقامت بتفتيشه واخضاع ساكنيه للاستجواب.

اعتقال خمسة مواطنين في الخليل



وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر

محلية بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت المواطن خالد عمرو ونجله لؤي، وداهمت بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل واعتقلت يوسف وراسنة، ومحمد زيتون حلايقة، وإبراهيم فهمي الحلايقة، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

اعتقال مواطن في بيت لحم



اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شاباً واقتحمت منازل في بيت لحم.

وأفاد مصدر

محلي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب باسل محمد عارف (21 عاما) بعد مداهمة منزل عائلته، كما داهمت منزل المواطن يوسف عطوان في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأضاف أن القوات اقتحمت منزل يوسف اللحام في مخيم الدهيشة جنوبا ودمرت محتوياته.

اعتقالات في بيت فوريك بنابلس



أصيب مواطن بالرصاص الحي، فجر اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة احتلالية اقتحمت البلدة فجر اليوم وسط اطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز ما أدى إلى اندلاع مواجهات أدت إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي في الكتف وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في السياق، قالت مصادر محلية إن قوة احتلالية اقتحمت قرية بيت امرين غرب نابلس، وداهمت منزل المواطن موفق سمارة، واعتقلت نجله بهاء، وقامت بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس فجر اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن جنود الاحتلال داهموا إحدى البنايات في حي الضاحية شرقا، كما اقتحمت قوة كبيرة والجنود المشاة حارات العقبة، والقيسارية داخل البلدة القديمة، والسوق الشرقي في محيطها.

ونشرت القناصة في شارع السوق، والمدارس في محيط البلدة القديمة، ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.