اصابات واعتقالات خلال عدوان الاحتلال المتواصل على مدن الضفة

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- Palestine News Network )
بيت لحم /محافظات /PNN / قالت مصادر محلية فلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي واصلت عدوانها على مدن الضفة ونفذت حملة اعتقالات واسعة وسط تفتيش المنازل وتخريب محتوياتها و مواجهات عنيفة مع المواطنين الفلسطينيين.
اقتحام طولكرم
وفي طولكرم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء مدينة طولكرم.
وأفادت مصادر محلية باقتحام قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مدينة طولكرم من محورها الشمالي، مرورا بدوار شويكة باتجاه شارع الحدادين وسط المدينة.
وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت محل الطاهر للأدوات الكهربائية في الشارع المذكور والذي تملكه عائلة الاسير المحرر علاء شريتح، وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته، قبل أن تعتقل والدته وزوجته من منزله في حي الاسكان الفلسطيني خلف جامعة القدس المفتوحة للضغط عليه لتسليم نفسه.
كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن علي عودة (السلمان) في الحي الجنوبي للمدينة، بعد تكسير أبواب المنزل،
وقامت بتفتيشه واخضاع ساكنيه للاستجواب.
اعتقال خمسة مواطنين في الخليل
وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر
محلية بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت المواطن خالد عمرو ونجله لؤي، وداهمت بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل واعتقلت يوسف وراسنة، ومحمد زيتون حلايقة، وإبراهيم فهمي الحلايقة، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.
اعتقال مواطن في بيت لحم
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شاباً واقتحمت منازل في بيت لحم.
وأفاد مصدر
محلي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب باسل محمد عارف (21 عاما) بعد مداهمة منزل عائلته، كما داهمت منزل المواطن يوسف عطوان في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأضاف أن القوات اقتحمت منزل يوسف اللحام في مخيم الدهيشة جنوبا ودمرت محتوياته.
اعتقالات في بيت فوريك بنابلس
أصيب مواطن بالرصاص الحي، فجر اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوة احتلالية اقتحمت البلدة فجر اليوم وسط اطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز ما أدى إلى اندلاع مواجهات أدت إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي في الكتف وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
في السياق، قالت مصادر محلية إن قوة احتلالية اقتحمت قرية بيت امرين غرب نابلس، وداهمت منزل المواطن موفق سمارة، واعتقلت نجله بهاء، وقامت بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.
وذكرت مصادر محلية أن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس فجر اليوم الثلاثاء.
وأضافت أن جنود الاحتلال داهموا إحدى البنايات في حي الضاحية شرقا، كما اقتحمت قوة كبيرة والجنود المشاة حارات العقبة، والقيسارية داخل البلدة القديمة، والسوق الشرقي في محيطها.
ونشرت القناصة في شارع السوق، والمدارس في محيط البلدة القديمة، ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.
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