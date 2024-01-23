الاحتلال بعترف بمقتل ٢١ من جنوده ما يرفع عدد قتلاه ل ٢٤ خلال ٢٤ ساعة

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/ اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي بمقتل ٢١ من جنوده واصابةعشرات اخرين خلال العمليات العسكرية الليلة الماضية في منطقة خانيونس ليرتفع عدد القتلى المعلن عنهم في صفوف جيش الاحتلال لاربعة و عشرين جنديا في الاربع وعشرين ساعة الماضية.

واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري انه تم الاعلان عن عشر اسماء من القتلى ولكن عملية ابلاغ الاهالي مستمرة ويوجد المزيد من القتلى.

وقال

المتحدث الاسرائيلي في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة جيش الاحتلال ان عدد الجنود القتلى في الاربع وعشرين ساعة وصل لواحد وعشرين في حادث صعب يوم امس وسط قطاع غزة.

وقالت المصادر الاسرائيلية ان ما لا يقل عن ٢١ من جنود وضباط الجيش اصيبوا امس وفجر اليوم اضافة لمقتل الجنود الثلاثة عشرة بالامس والليلة الماضية موضحة ان ما جرى يعتبر من اصعب ايام الحرب.

وقال مراسل القناة 14 الإسرائيلية ان أحد أصعب الأيام التي عاشها مقاتلو جيش الاحتلال منذ بداية الحرب في قطاع غزة، إن لم يكن الأصعب.

واوضح ان ما جرى في خانيونس حدثان صعبان للغاية.

بدورها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي حول تفاصيل ما جرى في خانيونس توجه صباح أمس جنود الاحتياط من اللواء 261 الذين يقومون بالمهام الأمنية في منطقة السياج جنوب قطاع غزة في مهمة لتفجير المباني في المنطقة العازلة بالقرب من السياج .. دخل الجنود مسافة نحو 600 متر من السياج في منطقة مخيم المغازي وطلب منهم تدمير 10 مباني باستخدام الألغام برفقة الفرق الهندسية.

و في نهاية العملية أطلق مسلحون صاروخين من نوع آر بي جي .. الأول أطلق على دبابة مما أدى إلى سقوط جريحين.. تم إطلاق قذيفة آر بي جي ثانية على أحد المباني التي كانت تحتوي بالفعل على مواد متفجرة جاهزة للتفجير مما ادى الى انهار كلا المبنيين وتحول المكان إلى الموقع إلى دمار كامل وبدأت القوات عمليات الإنقاذ وتم إرسال العديد من القوات إلى مكان الحادث لبدء وإنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض.

وكانت المصادر العبرية قد اشارت الليلة الماضية مقتل وإصابة نحو 20 ضابطا وجنديا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بقوات صهيونية في خانيونس.

وبهذا الاعتراف يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الى 545 جندي وضابط إسرائيلي قتلوا من بداية الحرب على غزة، منهم 210 منذ بداية الحرب البرية