Tuesday, 23 January 2024 10:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال بعترف بمقتل ٢١ من جنوده ما يرفع عدد قتلاه ل ٢٤ خلال ٢٤ ساعة

1/23/2024 1:07:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/ اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي بمقتل ٢١ من جنوده واصابة
عشرات اخرين خلال العمليات العسكرية الليلة الماضية في منطقة خانيونس ليرتفع عدد القتلى المعلن عنهم في صفوف جيش الاحتلال لاربعة و عشرين جنديا في الاربع وعشرين ساعة الماضية.

واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري انه تم الاعلان عن عشر اسماء من القتلى ولكن عملية ابلاغ الاهالي مستمرة ويوجد المزيد من القتلى.

وقال
المتحدث الاسرائيلي في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة جيش الاحتلال ان عدد الجنود القتلى في الاربع وعشرين ساعة وصل لواحد وعشرين في حادث صعب يوم امس وسط قطاع غزة.

وقالت المصادر الاسرائيلية ان ما لا يقل عن ٢١ من جنود وضباط الجيش اصيبوا امس وفجر اليوم اضافة لمقتل الجنود الثلاثة عشرة بالامس والليلة الماضية موضحة ان ما جرى يعتبر من اصعب ايام الحرب.



وقال مراسل القناة 14 الإسرائيلية ان أحد أصعب الأيام التي عاشها مقاتلو جيش الاحتلال منذ بداية الحرب في قطاع غزة، إن لم يكن الأصعب.

واوضح ان ما جرى في خانيونس حدثان صعبان للغاية.

بدورها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي حول تفاصيل ما جرى في خانيونس توجه صباح أمس جنود الاحتياط من اللواء 261 الذين يقومون بالمهام الأمنية في منطقة السياج جنوب قطاع غزة في مهمة لتفجير المباني في المنطقة العازلة بالقرب من السياج .. دخل الجنود مسافة نحو 600 متر من السياج في منطقة مخيم المغازي وطلب منهم تدمير 10 مباني باستخدام الألغام برفقة الفرق الهندسية.

و في نهاية العملية أطلق مسلحون صاروخين من نوع آر بي جي .. الأول أطلق على دبابة مما أدى إلى سقوط جريحين.. تم إطلاق قذيفة آر بي جي ثانية على أحد المباني التي كانت تحتوي بالفعل على مواد متفجرة جاهزة للتفجير مما ادى الى انهار كلا المبنيين وتحول المكان إلى الموقع إلى دمار كامل وبدأت القوات عمليات الإنقاذ وتم إرسال العديد من القوات إلى مكان الحادث لبدء وإنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض.

وكانت المصادر العبرية قد اشارت الليلة الماضية مقتل وإصابة نحو 20 ضابطا وجنديا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بقوات صهيونية في خانيونس.

وبهذا الاعتراف يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الى 545 جندي وضابط إسرائيلي قتلوا من بداية الحرب على غزة، منهم 210 منذ بداية الحرب البرية



MENAFN23012024000205011050ID1107754288

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث