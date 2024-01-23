البنك الدولي: توقعات بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية عالمياً العام الحالي والقادم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي، إنه من المُتوقع أن تنخفض أسعار المنتجات الزراعية عالمياً بنسبة 2% في عامي 2024 و2025، بسبب وفرة الإمدادات.



وأضاف البنك، في تقرير له صدر حديثاً بعنوان "آفاق أسواق السلع الأولية" اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه من المُتوقع أن ينخفض مؤشر البنك الدولي لأسعار السلع الأولية بنسبة 4% في العام الحالي، بعد انخفاضه بنسبة 24% في عام 2023، ومن المُتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة نحو 5% وأن تظل مستقرة نسبياً في عام 2025.



وبيّن التقرير أن التقديرات تشير إلى أن أسعار المنتجات الزراعية ستنخفض خلال العام الجاري والقادم، في حين أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن في 2024، وستشهد ارتفاعاً بنسبة 6% في عام 2025.



ووفقاً للتقرير فأنه تفترض التوقعات أن الصراع في الشرق الأوسط سيكون له تأثير محدود على أسعار السلع الأولية، لكن المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة.



وأوضح أنه يوجد تراجع في نسبة المخزون إلى الاستخدام لأهم السلع ( الحبوب وزيوت الطعام وغيرها .. ) لكنها لا تزال عند مستويات مريحة، مضيفاً أن ظروف إمدادات السلع الزراعية والغذائية تحسنت خلال الربع الأخير من 2023، لكن المخاطر لا تزال قائمة.



وأردفت التقرير، أنه لا يزال انعدام الأمن الغذائي مصدر قلق كبير، ويشكل تهديداً رئيسياً في العديد من البلدان، على الرغم من وفرة الإمدادات الغذائية والتراجع في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.



وقال إن مستوى انعدام الأمن الغذائي في عام 2015 أخذ في الارتفاع، ليصل إلى أكثر من 900 مليون شخص في عام 2022، ومن المرجح أن يؤدي الصراع الأخير في الشرق الأوسط، إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

