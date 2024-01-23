خلال اللعب على الهاتف .. وفاة طفلة بأزمة قلبية

MENAFN - Khaberni) خبرني - في حادث مأساوي، توفيت طفلة هندية تبلغ من العمر خمس سنوات، إثر أزمة قلبية، بينما كانت تشاهد أفلام الرسوم المتحركة على الهاتف المحمول في ولاية أوتار براديش يوم الأحد الماضي.

وتم حرق جثة الفتاة بعد وفاتها على يد عائلتها. وبحسب العائلة، فإن الفتاة كانت مستلقية على السرير وتشاهد الهاتف عندما سقط من يديها وفقدت الوعي وتم نقلها على الفور إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاتها، وفقا لموقع news9live.

وقال طبيب من مركز حسنبور الصحي إن الفتاة ماتت بسبب سكتة قلبية، مضيفا "بعد الحادث، طلبنا من الأسرة تسليم الجثة لتشريحها ولكنهم رفضوا.

وقال الدكتور ساتيابال إنه يجب التحقيق في كيفية وفاة الفتاة. وأشار التقرير إلى وفاة أكثر من عشرة أطفال وشاب بسبب نوبة قلبية في منطقتي بيجنور وعمروها الهنديتين خلال الشهرين الماضيين.

ووفقا للأطباء، قد يكون هناك احتمال بشأن زيادة "النوبات القلبية" في الطقس البارد نتيجة التقلبات في مستويات الأكسجين، وفي السنوات القليلة الماضية، كان هناك عدد من حوادث الوفاة بسبب "النوبات القلبية" بينما كان الناس ينخرطون بشكل طبيعي في حياتهم اليومية.