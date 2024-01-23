«تاكسي دبي» يصل إلى أعلى مستوى منذ الإدراج

لامست رسملة سوق دبي المالي حاجز 700 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بصعود أسهم قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعة والمالية والاتصالات.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، بختام تعاملات أمس، نحو 3.655 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.956 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و699.04 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، سيولة بأكثر من 1.37 مليار درهم موزعة بواقع 1.01 مليار درهم في سوق أبوظبي، و355.36 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 304.8 ملايين سهم عبر تنفيذ 20.2 ألف صفقة.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق 4080 نقطة أمس، ليغلق السوق عند 4081.24 نقطة، منخفضاً هامشياً بنسبة 0.01%.

وتصدر سهم ((الإمارات دبي الوطني)) تداولات سوق دبي المالي، بسيولة ناهزت 70.9 مليون درهم، بنسبة 20% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 355.36 مليون درهم.

وقفز سهم شركة تاكسي دبي، بنسبة 4% عند 2.32 درهم، ليسجل أعلى سعر منذ الإدراج، وبسيولة جاوزت 42 مليون درهم، وكان السهم قد سجل خلال الجلسة أعلى سعر له عند 2.38 درهم.

وارتفع سهم ((الوطنية الدولية القابضة)) بالحد الأقصى عند 1.66 درهم، ليقود ارتفاعات 17 سهماً بالسوق، وصعدت في سوق دبي أسهم بنك المشرق 3%، وسالك 2.3%، وأملاك للتمويل بأكثر من 2%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 21.3 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 132.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 110.9 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9680.45 نقطة، منخفضاً بـ0.33% في جلسة أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 206.6 ملايين درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 84.6 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 69.3 مليون درهم، ليغلق عند 3.12 دراهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الفجيرة 6.6%، والبنك التجاري الدولي 5%، وأمريكانا للمطاعم 4.5%، والوطنية للسياحة والفنادق 3.3%.

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