«المالية»: لا خطط لفرض ضريبة الدخل على الأفراد في الإمارات

قال وكيل وزارة المالية يونس الخوري، إن لا يوجد تغيير في موقف الدولة بشأن ضريبة الدخل على الأفراد.

وأكد في تصريحات على هامش الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، بأن الموقف بشأن ضريبة الدخل واضح وليس هناك أي خطط بشأن تلك الضريبة.

وأوضح بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تجربة الإمارات الرائدة في تنويع الإيرادات الحكومية وتوسيع أوجه الإنفاق نحو تعزيز مقومات التنمية المستدامة، مضيفاً بأن أوراق العمل التي يتناولها الاجتماع تركز حول عدد من المحاور للسياسات المالية والنقدية للدول العربية والتحسينات المطلوبة على صعيدها، إلى جانب استعراض رؤية صندوق النقد الدولي للمخاطر المالية على الموازنات العامة، وأيضاً تناول القضايا المتعلقة بالتغير المناخي.

ويشارك في الاجتماع الذي ينظمه صندوق النقد العربي على مدار يومين في أبوظبي عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED)، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالسياسات المالية في الدول العربية، من خلال 6 جلسات نقاشية، بالإضافة إلى 3 جلسات حوارية لنقل تجارب الدول العربية، إضافة إلى الجلسة الختامية المخصصة لمناقشة جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في مايو القادم.

وتابع الخوري بأن الاجتماع فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق المتعلق بالتطورات في السياسات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في ظل التطورات العالمية الراهنة.

وافتتح المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي، الاجتماع بكلمة تطرق فيها لأهمية دراسة التوقعات للسنوات القادمة عبر إجراء تحليل للمتغيرات الراهنة على الإيرادات والنفقات والعجز والديون، لتحديد مدى تأثيرها بمخاطر السياسة المالية، وتأثيراتها على الاقتصاد الكلي في ظل تراجع النمو وارتفاع تكلفة التمويل.

وقدم الصندوق عرضاً تقديمياً حول الأدوات السيادية المرتبطة بالاستدامة وفرص وتحديات التطبيق الفعال.

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ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الأهمية للدول العربية، حول ((مخاطر السياسة المالية في ظل تراجع معدلات النمو وارتفاع تكلفة التمويل)) (صندوق النقد الدولي)، و((الاقتصاد الأخضر والتحول إلى الطاقات النظيفة والمتجددة)) (البنك الدولي)، إضافة إلى ((الأدوات السيادية المرتبطة بالاستدامة: فرص وتحديات التطبيق الفعال))، و((التفاعل بين السياستين المالية والنقدية والأثر على الأداء الاقتصادي))، و((دور السياسة المالية في دمج الاقتصاد غير الرسمي)) (صندوق النقد العربي).

ويناقش الاجتماع في إطار بند تبادل الخبرات والتجارب، قضايا ((تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي))، و((توسيع الحيز المالي في ظل التطورات الدولية الراهنة))، و((تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي))، حيث سيتم استعراض عدد من تجارب الدول العربية في هذا الشأن. إضافة إلى ذلك، سيناقش الاجتماع التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة من واقع جوانب الامتثال والانعكاسات على الدول العربية، من خلال عرض تقدمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أخيراً، سيتطرق السادة الوكلاء إلى التحضير لاجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في شهر مايو 2024.

وأشار الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن اجتماع وكلاء وزارات المالية العربية يمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق حول التطورات في السياسات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيداً في هذا السياق بالموضوعات والقضايا العديدة المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، من حيث أهميتها للدول العربية ومواكبتها لاحتياجات المرحلة الحالية. كما أعرب عن شكره لوكلاء وزارات المالية على مشاركتهم في تقديم تجارب دولهم، ولصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مشاركتهم في الاجتماع والأوراق المهمة المعدة من قبلهم لهذا الغرض.

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