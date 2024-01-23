«ساس»: 2024 سيشهد تحولاً جوهرياً في الذكاء الاصطناعي

أصبح الذكاء الاصطناعي موجوداً في كل مكان، ويتم تداول قصص تسرد الوعود والتهديدات التي قد يحملها. فهل سيصل الذكاء الاصطناعي إلى أقصى إمكاناته في العام الجاري؟ وللإجابة عن هذا السؤال، طلبت ((ساس))، الشركة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحليلات، من المديرين التنفيذيين والخبراء في جميع أنحاء الشركة التنبؤ بالاتجاهات والتطورات التجارية والتكنولوجية الرئيسية للذكاء الاصطناعي لعام 2024.

وأكد بريان هاريس، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في ((ساس)) أن ((تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي تمتلك قدرات هائلة لفعل الكثير من الأشياء، لكنها لن تتمكن من القيام بكل شيء. وسيشهد 2024 تحولاً جوهرياً، إذ ستنتقل المؤسسات من التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي باعتباره تقنية قائمة بذاتها، إلى دمجه كعامل مكمل لاستراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالقطاع.

أما في القطاع المصرفي، فستكون البيانات عنصراً مساعداً لمحاكاة اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات على التنبؤ بالمخاطر والحيلولة دون وقوع الخسائر. ويعني ذلك في مجال الرعاية الصحية، وضع الخطط العلاجية الفردية. وعندما يتعلق الأمر بالصناعة، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي محاكاة الإنتاج لتحديد التحسينات في الجودة والموثوقية وكفاءة الطاقة والإنتاجية)).

وذكر ستو برادلي، نائب الرئيس الأول لحلول المخاطر والاحتيال والامتثال في ((ساس)) أنه ((مع ازدياد يقظة المستهلكين ضد الاحتيال؛ يتيح ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي وتكنولوجيا التزييف العميق للمحتالين أدوات قوية لتحسين خططهم التي تكلف تريليونات الدولارات. وتبدو رسائل التصيد الاحتيالي ومواقع الويب المزيفة أكثر إقناعاً، ويمكن للمجرمين استنساخ الأصوات باستخدام مقاطع صوتية قصيرة والاستعانة بأدوات متاحة بسهولة عبر الإنترنت.

إننا ندخل فترة يطلق عليها ((عصر الاحتيال المظلم))، الأمر الذي يدفع البنوك إلى اللحاق بسرعة بركب تبني الذكاء الاصطناعي وتعزى هذه الحاجة الملحة إلى التغييرات التنظيمية التي تجبر الشركات المالية على تحمل المزيد من المسؤولية عن عمليات الاحتيال المتزايدة، بما في ذلك عمليات الاحتيال الخاصة بالدفع الفوري والأنشطة الاحتيالية الأخرى.

وأوضح جاي أبتشيرتش، المدير التنفيذي للمعلومات في ((ساس)) أن مديري تكنولوجيا المعلومات واجهوا مشكلة ((تكنولوجيا معلومات الظل)) من قبل، ويواجهون الآن تحدياً جديداً مع ((تقنيات الظل للذكاء الاصطناعي))، وهي الحلول التي تستخدمها بعض المؤسسات من دون الحصول على موافقة رسمية أو مراقبة من قبل تكنولوجيا المعلومات. وسيستمر الموظفون في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية لتعزيز الإنتاجية بنوايا حسنة.

وأشارت مارينيلا بروفي، مستشارة استراتيجية الذكاء الاصطناعي/الذكاء الاصطناعي التوليدي في ((ساس)) إلى أن ((دمج النصوص والصور والصوت في نموذج واحد يعتبر بمثابة الحدود التالية للذكاء الاصطناعي التوليدي وبما أنه يعرف أيضاً باسم الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، يمكنه معالجة مجموعة متنوعة من المدخلات في وقت واحد، الأمر الذي يتيح المزيد من التطبيقات الواعية للسياق لاتخاذ قرارات فعالة.