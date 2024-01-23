«الاتحاد للماء والكهرباء» تستعرض حلولاً لدعم الزراعة

(MENAFN
- Al-Bayan)
استعرضت شركة الاتحاد للماء والكهرباء خلاصة تجربتها في توفير حلول مبتكرة ومستدامة لدعم القطاع الزراعي في الإمارات، وذلك من خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الأولى من معرض الذيد الزراعي الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، في مركز إكسبو الذيد، خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير الجاري.
يذكر أن اليوم الأول من المعرض شهد تكريم ((الاتحاد للماء والكهرباء)) من قبل عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، على مشاركة الشركة الفاعلة في المعرض، ودعمها المستمر للقطاع الزراعي.
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