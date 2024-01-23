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«الاتحاد للماء والكهرباء» تستعرض حلولاً لدعم الزراعة

1/23/2024 1:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استعرضت شركة الاتحاد للماء والكهرباء خلاصة تجربتها في توفير حلول مبتكرة ومستدامة لدعم القطاع الزراعي في الإمارات، وذلك من خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الأولى من معرض الذيد الزراعي الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، في مركز إكسبو الذيد، خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير الجاري.

يذكر أن اليوم الأول من المعرض شهد تكريم ((الاتحاد للماء والكهرباء)) من قبل عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، على مشاركة الشركة الفاعلة في المعرض، ودعمها المستمر للقطاع الزراعي.

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