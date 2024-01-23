مقترحات لتطوير فروع «اقتصادية الشارقة» في المنطقة الوسطى والشرقية

قام حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بتنفيذ عدد من الزيارات التفقدية لفروع الدائرة في المنطقة الوسطى والشرقية، وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل والوقوف عن كثب على المقترحات التطويرية التي من شأنها تطوير العمل والارتقاء به ليتناسب مع احتياجات المنطقة.

واطلع المحمود خلال الجولة على سير العمل في تلك الفروع وأبرز الجهود والخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين والمستهلكين والمنشآت الاقتصادية، والتقى خلال الزيارة رؤساء الفروع، وتم بحث سبل تطوير الخدمات بما يضمن نمو وازدهار الوضع الاقتصادي واستدامته في تلك المناطق.