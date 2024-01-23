7800 شركة تنضم إلى مجتمع أعمال «راكز» العام الماضي

شهد عام 2023 انضمام أكثر من 7800 شركة جديدة إلى مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ((راكز)) واتخاذها من مجتمع أعمال المناطق الاقتصادية النابضة بالحياة مقراً استراتيجياً للتأسيس والتوسع، وبلغت نسبة الزيادة في عدد الشركات المسجلة 86 % مقارنة بالعام الذي قبله.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: إن الإحصاءات الأخيرة تؤكد التزامنا بتوفير تجربة عملاء استثنائية وابتكار حلول ملائمة تلبي كافة متطلباتهم وتطوير مرافق قابلة للتخصيص من أجل دعم المستثمرين والشركات بمختلف أنواعها وأحجامها، سواء الناشئة منها أو الصغيرة والمتوسطة أو غيرها الصناعية الكبيرة.

كما نعمل في راكز على بذل قصارى جهودنا لضمان حصول العملاء على جميع الأدوات والدعم اللازمين ضمن بيئة أعمالنا المحفزة على الازدهار، ولتوسعة نطاق عملياتهم بمنتهى السهولة على الوجه الذي يساعدهم على الوصول إلى أسواق جديدة.

وأضاف: عززت راكز كذلك من دعمها للشركات المتخصصة في مختلف الأنشطة والصناعات خلال العام الماضي، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - العاملة منها في مجال التكنولوجيا والتصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والإعلام والتجارة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والآلات الصناعية المتخصصة والتشييد ومواد البناء والهندسة والاستشارات وغيرها.

كما ساهمت عدّة عوامل في تمكين راكز من دعم عملائها على الوجه الأمثل تمثلت في تقديم باقات تأسيس مصممة حسب الطلب وإطلاق منتجات وخدمات جديدة وإنشاء المزيد من المستودعات والساحات المفتوحة ووحدات التخزين وسكنات الموظفين والعمال، علاوةً على توقيع شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات.

وأشار إلى أن الشركات القائمة في مجتمع أعمال راكز شهدت كذلك نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث نجحت حوالي 100 شركة في توسعة نطاق عملياتها بمختلف القطاعات والأنشطة، والتي شملت تصنيع الهياكل الفولاذية والسيارات وقطع الغيار ومصانع المواد الغذائية والتعبئة والتغليف والأجهزة والآلات والمحركات والمركبات ومواد البناء وغيرها العديد.

وأردف: نخطط خلال العام الجاري لمواصلة مهمتنا في تطوير بيئة العمل والجاذبة للاستثمارات ودعم نمو أكثر من 21 ألف شركة متعددة الجنسيات ضمن مجتمع أعمالها تماشياً مع رؤية رأس الخيمة وأهداف قيادتها، حيث يسمح هذا الأمر للشركات بالاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي للوصول إلى الأسواق العالمية الواعدة.