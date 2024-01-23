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«ماجد الفطيم» تبدأ بناء حيين ضمن «تلال الغاف» بـ 3 مليارات درهم

1/23/2024 1:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ماجد الفطيم للتطوير انطلاق أعمال البناء في حيين سكنيين جديدين ضمن وجهتها الرئيسية ((تلال الغاف)) بدبي. وتتضمن عقود المقاولات التي تبلغ قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات درهم، أعمال تطوير حي ((علايا)) وحي ((إليزيان مانشنز)) ضمن الوجهة العقارية، والتي من المتوقع إنجازها وتسليمها بحلول منتصف 2026.

وتم تعيين شركة إنوفو بيلد، التابعة لمجموعة إيه إس جي سي كمقاول رئيسي لتطوير حي ((إليزيان مانشنز)).

كما أرسي عقد بناء حي علايا، على شركة ((يونيك)). وسيتم العمل على مدار 26 شهراً، وصولاً إلى تاريخ التسليم أوائل 2026. وسيضم الحي نحو 130 وحدة فلل.

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