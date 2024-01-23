الإمارات تتصدر جوائز «ستيفي 2024» إقليمياً بـ 218 جائزة

حصدت دولة الامارات 218 جائزة، منها 56 ذهبية و162 ما بين برونزية وفضية، من إجمالي جوائز "ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وبلغ عدد الفائزين 446 فائزاً في النسخة الخامسة لهذا العام (2024) من 18 دولة، وحلت السعودية ثانياً بـ 82 جائزة، ثم تركيا 57 جائزة، فقطر 21 جائزة، فالأردن 17 جائزة، فمصر 14 جائزة، فالبحرين 13 جائزة، فإيران 11 جائزة، فيما حصلت لبنان على 6 جوائز، والكويت على 5 جوائز، وحصلت كل من الجزائر وعمان على جائزة واحدة لكل منهما .

ويحتفي القائمون على إدارة الجائزة، برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بالمبتكرين الفائزين بالجائزة من ١٨ دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حفل كبير تستضيفه إمارة رأس الخيمة بمنتجع موفنبيك جزيرة المرجان يوم 2 مارس المقبل.

ورحب محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، بإستضافة الامارة لهذا الحفل الكبير لتكريم كوكبة من المبتكرين الفائزين بالجائزة، إيماناَ منها بأهمية دعم هؤلاء المبتكرين، الفائزين بالدورة الخامسة من جائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً الى أن التميز والابتكار من أهم المعايير الرئيسية في قياس مدى تطور أية مؤسسة حكومية كانت أو خاصة، ومؤكداً على أن معظم الإبتكارات الفائزة في هذه الدورة والدورات السابقة، أخذت طريقها ضمن مجموعة متميزة لتصبح منتجاَ ذا قيمة تعود بالنفع على مؤسساتهم وبلدانهم .



وقالت ماجي غالاغر رئيسة جوائز ستيفي: إن برنامج الجائزة يُعد أول برنامج جوائز، مخصص لتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد 18 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة الى أنه تقدم للترشيح للجائزة العام الجاري أكثر من ألف مرشح، خضعوا لمعايير عالمية للتحكيم من قبل 150 خبير متخصص، وضعوا تقييمات للفائزين بجوائز ستيفي باللغتين العربية والإنجليزية، استهدفت أكثر من 150 فئة، منها فئات الإنجازات والتطبيقات، والمؤسسات والعلاقات العامة والاتصالات المؤسسية، وفئات خدمة العملاء والموارد البشرية، وكذا الفئات الفردية والفعاليات، والعروض المباشرة والافتراضية، وفئات وسائل التواصل الاجتماعي (السوشال ميديا)، والإدارة والتكنولوجيا، وفئات قيادة الفكر وغيرها المزيد، مضيفة أن قوائم الفائزين بالجوائز بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية متاحة على موقع الجائزة .

وأشارت إلى أن هناك من بين الفائزين من حصل على أكثر من جائزة في أكثر من فئة ذهبية وفضية وبرونزية، منهم على سبيل المثال لا الحصر : مجلسي أبوظبي الرياضي، وأبوظبي للجودة والمطابقة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة الطرق والمواصلات دبي، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، ومركز أبو ظبي الوطني للمعارض، ومجموعة تيكوم، وبلدية منطقة الظفرة أبو ظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وشركة سيراميك رأس الخيمة، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ووزارة العدل، وهيئة النقل عجمان، وجمارك أبو ظبي، ودائرة الاراضي والتنظيم العقاري، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة الاتحادية للضرائب، وكليات التقنية العليا، والنيابة العامة بدبي، ودي أتش آل أكسبريس، ودائرة الاراضي والاملاك دبي، والمنطقة الحرة في ميدان بدبي، و"ميرال دستينيشنز" بأبو ظبي، والشركة الدولية للتأمين الصحي بدبي، لافتة الى أن هناك أيضا من الفائزين من خارج دولة الامارات كـ "بترومين إكسبرس" و"أرامكو" بالسعودية .



وأعربت رئيسة جوائز ستيفي عن سعادتها بالانجازات التي حققتها الجائزة في دورتها الخامسة لعام 2024، من كم الترشيحات التي سجلت للفوز بالجائزة أكثر من ألف مرشح، يمثلون مؤسسات وأفراد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتزامن هذا مع نمو البرنامج مما يعكس الكم الهائل من الابتكارات في هذه المنطقة، وكذا آلية عمل لجان التحكيم التي عملت وفق أعلى المعايير العالمية، موجهة الشكر والتقدير لإمارة رأس الخيمة وغرفة تجارة رأس الخيمة والى كافة الشركاء، على رعايتهم للجائزة والجهود المبذولة والتي لولاها ما وصلت الجائزة إلى هذا المستوى من التميز والإبداع.