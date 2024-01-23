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ضربة موجعة.. الاحتلال يعترف بمقتل 10 جنود في غزة - أسماء ورتب

1/23/2024 1:00:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل 10 من ضباطه وجنوده في غزة.

وتاليا أسماء القتلى:

- الرقيب أول (احتياط) متان لازار 32 عاما من حيفا مقاتل في الكتيبة 6261 اللواء 261 قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد (متقاعد) هدار كبيلوك 23 عاماً من مفو بيتار، قائد صف في الكتيبة 8208، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرقيب أول (احتياط) سيرغي غونتماهر 37 عاماً من رمات غان، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد (احتياط) الكانا يهودا سفس 25 عاماً من كريات أربع، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.


- الرائد (احتياط) يوفال لوبيز 27 عاماً من ألون شافوت، مقاتل في الكتيبة 9206، اللواء 205، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد (احتياط) يوآف ليفي 29 عاماً من يهود مونسون، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد (احتياط) نيكولاس بيرغر 22 عاماً من القدس، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد (متقاعد) سيدريك جارين 23 عاماً من تل أبيب-يافا، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد احتياط رافائيل الياس موشيوف 33 عاماً من برديس حنا كركور، مقاتل في الكتيبة 6261، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد احتياط باراك حاييم بن صالح 33 عاماً من ريشون لتسيون، قائد كتيبة 6261، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

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