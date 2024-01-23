اليكم جماجم الصهاينة القتلى ليلة الاثنين الثلاثاء - صور وأسماء

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن أسماء 10 من ضباطه وجنوده الذين لقوا مصرعهم ليلة الاثنين الثلاثاء في خان يونس بقطاع في غزة.

ونشر الجيش الصهيوني أسماء ورتب وصور جنودهم الذين قتلوا برصاص المقاومة الفلسطينية:

وتالياً الصور والرتب والأسماء:

- الرقيب أول (احتياط) متان لازار 32 عاما من حيفا مقاتل في الكتيبة 6261 اللواء 261 قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد (متقاعد) هدار كبيلوك 23 عاماً من مفو بيتار، قائد صف في الكتيبة 8208، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرقيب أول (احتياط) سيرغي غونتماهر 37 عاماً من رمات غان، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد (احتياط) الكانا يهودا سفس 25 عاماً من كريات أربع، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد (احتياط) يوفال لوبيز 27 عاماً من ألون شافوت، مقاتل في الكتيبة 9206، اللواء 205، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد (احتياط) يوآف ليفي 29 عاماً من يهود مونسون، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد (احتياط) نيكولاس بيرغر 22 عاماً من القدس، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد (متقاعد) سيدريك جارين 23 عاماً من تل أبيب-يافا، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد احتياط رافائيل الياس موشيوف 33 عاماً من برديس حنا كركور، مقاتل في الكتيبة 6261، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

- الرائد احتياط باراك حاييم بن صالح 33 عاماً من ريشون لتسيون، قائد كتيبة 6261، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.