اليكم جماجم الصهاينة القتلى ليلة الاثنين الثلاثاء - صور وأسماء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن أسماء 10 من ضباطه وجنوده الذين لقوا مصرعهم ليلة الاثنين الثلاثاء في خان يونس بقطاع في غزة.
ونشر الجيش الصهيوني أسماء ورتب وصور جنودهم الذين قتلوا برصاص المقاومة الفلسطينية:
وتالياً الصور والرتب والأسماء:
- الرقيب أول (احتياط) متان لازار 32 عاما من حيفا مقاتل في الكتيبة 6261 اللواء 261 قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
- الرائد (متقاعد) هدار كبيلوك 23 عاماً من مفو بيتار، قائد صف في الكتيبة 8208، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
- الرقيب أول (احتياط) سيرغي غونتماهر 37 عاماً من رمات غان، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
- الرائد (احتياط) الكانا يهودا سفس 25 عاماً من كريات أربع، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
- الرائد (احتياط) يوفال لوبيز 27 عاماً من ألون شافوت، مقاتل في الكتيبة 9206، اللواء 205، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
- الرائد (احتياط) يوآف ليفي 29 عاماً من يهود مونسون، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.
- الرائد (احتياط) نيكولاس بيرغر 22 عاماً من القدس، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
- الرائد (متقاعد) سيدريك جارين 23 عاماً من تل أبيب-يافا، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
- الرائد احتياط رافائيل الياس موشيوف 33 عاماً من برديس حنا كركور، مقاتل في الكتيبة 6261، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
- الرائد احتياط باراك حاييم بن صالح 33 عاماً من ريشون لتسيون، قائد كتيبة 6261، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
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