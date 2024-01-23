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منى واصف: أنا معجبة بهذا النجم أكثر مما تتصور

1/23/2024 1:00:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تحدثت الفنانة السورية منى واصف الملقبة بسنديانة الشام، عن تكريمها إلى جانب الممثل والمنتج البريطاني أنتوني هوبكنز، أثناء حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ضمن برنامج بودكاست "بيغ تايم".

وحصدت الفنانة منى واصف، جائزة الإبداع مدى الحياة، في حفل جوائز Joy Awards 2024، جنباً إلى جنب مع نجم هوليوود الكبير أنتوني هوبكنز.

وأكدت فخرها
للإعلامي عمرو أديب قائلة "أنا معجبة بأداء هذا النجم أكثر مما تتصور"، وعبرت واصف عن سعادتها حال معرفتها أنها ستتكرم إلى جانب "مدرسة سينمائية بحد ذاتها" كما وصفته.

وعن رد فعلها بعد حصولها على الجائزة، تقول "أرسلت رسالة لأبني عمار، أخبرته فيها أنني تكرمت إلى جانب أنتوني هوبكنز"، ممازحة أديب "كتبت لعمّار ابني، شوف ماما أنا مع مين عم أتكرم؟".

من جهته، أعاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، مشاركة جزء من لقاء منى واصف وعمرو أديب، موجهاً رسالة تعبر عن
تقديره واحترامه للفنانة الكبيرة.

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