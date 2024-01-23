منى واصف: أنا معجبة بهذا النجم أكثر مما تتصور

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- Khaberni) خبرني - تحدثت الفنانة السورية منى واصف الملقبة بسنديانة الشام، عن تكريمها إلى جانب الممثل والمنتج البريطاني أنتوني هوبكنز، أثناء حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ضمن برنامج بودكاست "بيغ تايم".
وحصدت الفنانة منى واصف، جائزة الإبداع مدى الحياة، في حفل جوائز Joy Awards 2024، جنباً إلى جنب مع نجم هوليوود الكبير أنتوني هوبكنز.
وأكدت فخرها
للإعلامي عمرو أديب قائلة "أنا معجبة بأداء هذا النجم أكثر مما تتصور"، وعبرت واصف عن سعادتها حال معرفتها أنها ستتكرم إلى جانب "مدرسة سينمائية بحد ذاتها" كما وصفته.
وعن رد فعلها بعد حصولها على الجائزة، تقول "أرسلت رسالة لأبني عمار، أخبرته فيها أنني تكرمت إلى جانب أنتوني هوبكنز"، ممازحة أديب "كتبت لعمّار ابني، شوف ماما أنا مع مين عم أتكرم؟".
من جهته، أعاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، مشاركة جزء من لقاء منى واصف وعمرو أديب، موجهاً رسالة تعبر عن
تقديره واحترامه للفنانة الكبيرة.
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