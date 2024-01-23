الكشف عن مقترح اسرائيل..هدنة شهرين مقابل إطلاق سراح جميع الاسرى

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / سلمت إسرائيل مؤخرا الوسطاء القطريين والمصريين مقترحا جديدا لإبرام صفقة تبادل اسرى. يتضمن الاستعداد لهدنة لمدة شهرين مقابل إعادة جميع“المختطفين” لدى حماس في قطاع غزة. وفق موقع واللا العبري

وهذا هو الاقتراح الأهم الذي طرحته إسرائيل منذ بداية الحرب في محاولة لإحداث انفراجة في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين.

ورغم أن الاقتراح الإسرائيلي يرفض مطلب حماس بوقف الحرب، إلا أنه يتضمن الاستعداد لهدنة طويلة وافقت عليها إسرائيل حتى الآن.

وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران إن مجلس الحرب وافق قبل نحو عشرة أيام على“إطار عمل” يتضمن مبادئ ترغب إسرائيل في تنفيذه وما لا ترغب في تنفيذه في إطار صفقة إطلاق سراح الأسرى.

وبحسب الاقتراح الإسرائيلي، فإن الصفقة تتضمن إطلاق سراح جميع“المختطفين” الأحياء وإعادة كافة الجثث التي لدى حماس على عدة مراحل.

وستشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح النساء اللاتي ما زلن في الأسر، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، والمختطفين الذين هم في حالة صحية خطيرة.

وفق الموقع العبري.وستشمل الخطوات التالية إطلاق سراح الرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والمجندات والجنود وإعادة الجثث.

وأشار أحد كبار الإسرائيليين إلى أن إسرائيل اقترحت أن تكون هدنة لغرض استكمال عملية إطلاق سراح جميع المختطفين في المراحل المختلفة تصل إلى شهرين.

ووفقا للاقتراح، ستتفق إسرائيل وحماس مقدما على“مفتاح” لعدد الاسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل اسير إسرائيلي في كل فئة من الفئات.

وبعد ذلك سيتم التفاوض بشكل منفصل في كل مرحلة على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن الاقتراح الإسرائيلي يتضمن الاستعداد لبدء إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بحيث تنسحب تدريجياً من المراكز السكانية الكبيرة، فضلاً عن السماح بعودة تدريجية ومنضبطة للسكان الفلسطينيين إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة أثناء تنفيذ الاتفاق.

ويوضح الإطار الذي أقره مجلس الوزراء الحربي أن إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب بعد إطلاق سراح المختطفين، ولن توافق على إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية البالغ عددهم 6000 أسير.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن إسرائيل لا تزال تنتظر رد حماس على الاقتراح، لكنهم أعربوا عن تفاؤل حذر بإمكانية إحراز تقدم في المفاوضات على أساس الاقتراح الإسرائيلي.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل ستكون مستعدة لإطلاق سراح عدد كبير جدًا من الاسرى الفلسطينيين إذا وافقت حماس على العرض.

واعترفوا بأنه في حالة تنفيذ الصفقة، فإن نشاط الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بعد شهرين من الهدنة سيكون أقل نطاقًا وكثافة.

وما زال أكثر من 130 أسيرا اسرائيليا في قطاع غزة.ووصل بريت ماكجورك، كبير مستشاري الرئيس بايدن، إلى القاهرة اليوم لإجراء محادثات بشأن محادثات إطلاق سراح المختطفين.

وسيواصل من هناك إلى قطر لإجراء مزيد من المناقشات حول هذه القضية.ويحاول الوسطاء القطريون والمصريون منذ عدة أسابيع تقريب مواقف الطرفين وإحداث انفراج يسمح بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى.

ويعترف مسؤولون أميركيون كبار بأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى هو السبيل الوحيد للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم (الاثنين)، إن الرئيس بايدن يؤيد وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في القتال في غزة للسماح بالإفراج عن الاسرى وتقديم مساعدات إنسانية إضافية