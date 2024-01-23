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جيش الاحتلال: مقتل 200 من جنوده منذ بدء العملية البرية بغزة

1/23/2024 12:06:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقر جيش الاحتلال بمقتل 200 من جنوده في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023.


وقال متحدّث باسم جيش الاحتلال -في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية- إن "عدد الجنود الذين سقطوا في غزة منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول بلغ 200".


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