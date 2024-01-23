جيش الاحتلال: مقتل 200 من جنوده منذ بدء العملية البرية بغزة
التاريخ
1/23/2024 12:06:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقر جيش الاحتلال بمقتل 200 من جنوده في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال متحدّث باسم جيش الاحتلال -في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية- إن "عدد الجنود الذين سقطوا في غزة منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول بلغ 200".
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