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الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم

1/23/2024 12:06:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء مدينة طولكرم.


وأفادت مصادر، باقتحام قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مدينة طولكرم من محورها الشمالي، مرورا بدوار شويكة باتجاه شارع الحدادين وسط المدينة.


وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت محل الطاهر للأدوات الكهربائية في الشارع المذكور والذي تملكه عائلة الاسير المحرر علاء شريتح، وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته، قبل أن تعتقل والدته وزوجته من منزله في حي الاسكان الفلسطيني خلف جامعة القدس المفتوحة للضغط عليه لتسليم نفسه.


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