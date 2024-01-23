مجلس الأمن يعقد اجتماعا وزاريا بشأن فلسطين اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، جلسته الشهرية المفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ولاسيما قضية فلسطين على مستوى وزاري.
ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إحاطة لأعضاء المجلس بشأن الوضع في فلسطين، وخاصة في غزة خلال الجلسة التي يترأسها وزير الخارجية الفرنسي.
ومن المقرر أن يشارك وزراء خارجية بعض الدول الكبرى في الجلسة، ومن بينها الاتحاد الروسي.
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