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مجلس الأمن يعقد اجتماعا وزاريا بشأن فلسطين اليوم

1/23/2024 12:06:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، جلسته الشهرية المفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ولاسيما قضية فلسطين على مستوى وزاري.


ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إحاطة لأعضاء المجلس بشأن الوضع في فلسطين، وخاصة في غزة خلال الجلسة التي يترأسها وزير الخارجية الفرنسي.


ومن المقرر أن يشارك وزراء خارجية بعض الدول الكبرى في الجلسة، ومن بينها الاتحاد الروسي.


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