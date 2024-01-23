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بايدن وسوناك ناقشا أهمية حماية المدنيين بغزة

1/23/2024 12:06:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في اتصال هاتفي أهمية زيادة المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين.


كما ناقش الطرفان حسب ما أورده البيت الأبيض الالتزام بالدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر.


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