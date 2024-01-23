بايدن وسوناك ناقشا أهمية حماية المدنيين بغزة

بايدن وسوناك ناقشا أهمية حماية المدنيين بغزة
التاريخ
1/23/2024 12:06:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في اتصال هاتفي أهمية زيادة المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين.
كما ناقش الطرفان حسب ما أورده البيت الأبيض الالتزام بالدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر.
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