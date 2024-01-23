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لقاء حكومي اليوم لمناقشة تنظيم سوق العمل والتحديات

1/23/2024 12:06:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعقد وزيرة العمل ناديا الروابدة، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "تنظيم سوق العمل وتحديات وزارة العمل"، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.


ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.


ويتمحور اللقاء حول موضوعات عدة أبرزها، تطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل، وجهود وزارة العمل في التفتيش على منشآت القطاع الخاص ومدى التزامها بمعايير السلامة والصحة والمهنية، وعلاقات العمل والمفاوضات الجماعية، وخدمات التشغيل والتوجيه المهني، والتمكين الاقتصادي للمرأة، إضافة إلى تنظيم شؤون العمالة غير الأردني.


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