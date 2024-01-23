المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا ميناء أسدود

المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا ميناء أسدود
التاريخ
1/23/2024 12:06:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها ميناء أسدود بطائرات مسيرة.
وسبق أن أعلنت هذه الحركة -التي تضم عددا من الفصائل العراقية- القيام بعدد من الهجمات في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
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