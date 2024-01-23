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المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا ميناء أسدود

1/23/2024 12:06:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها ميناء أسدود بطائرات مسيرة.


وسبق أن أعلنت هذه الحركة -التي تضم عددا من الفصائل العراقية- القيام بعدد من الهجمات في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


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