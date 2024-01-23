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الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الخليل

1/23/2024 12:06:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت الفلسطينيين خالد عمرو ونجله لؤي، وداهمت بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل واعتقلت يوسف وراسنة، ومحمد زيتون حلايقة، وإبراهيم فهمي الحلايقة، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.


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