الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت الفلسطينيين خالد عمرو ونجله لؤي، وداهمت بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل واعتقلت يوسف وراسنة، ومحمد زيتون حلايقة، وإبراهيم فهمي الحلايقة، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.
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