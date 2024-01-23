الواقع الإداري للضمان أمام اللجنة الإدارية النيابية اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناقش، اليوم الثلاثاء، اللجنة الإدارية النيابية، الواقع الإداري لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
كما تجتمع لجنة الخدمات العامة والنقل لبحث الخطط والاستراتيجيات لهيئة تنظيم الطيران المدني للمرحلة المقبلة.
وتبحث لجنة الشباب والرياضة والثقافة اشهار التحالف البرلماني من أجل الشباب، فيما تبحث لجنة الريف والبادية مواضيع تتعلق بأصحاب المواشي والثروة الحيوانية في الريف والبادية.
MENAFN23012024000208011052ID1107754150
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.