إصابة نازحين جراء استهداف مقر الهلال الأحمر بخان يونس

إصابة نازحين جراء استهداف مقر الهلال الأحمر بخان يونس
التاريخ
1/23/2024 12:06:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت صباح اليوم مقره في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأضاف الهلال الأحمر -عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)- أن القصف المدفعي رافقه إطلاق نار كثيف من المسيرات الإسرائيلية مما أدى إلى إصابة عدد من النازحين المتواجدين في المبنى.
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