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إصابة نازحين جراء استهداف مقر الهلال الأحمر بخان يونس

1/23/2024 12:06:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت صباح اليوم مقره في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وأضاف الهلال الأحمر -عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)- أن القصف المدفعي رافقه إطلاق نار كثيف من المسيرات الإسرائيلية مما أدى إلى إصابة عدد من النازحين المتواجدين في المبنى.


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