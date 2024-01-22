الأشغال تجري معالجات للحفر في بعض طرق البلاد

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت مصادر لـ «الأنباء» أن قياديي وزارة الأشغال العامة ينفذون توجيهات وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نوره المشعان التي تتضمن إجراء معالجات عاجلة للطرق التي تشهد تشققات وحفرا، مشيرة الى ان الوزارة بدأت فعليا في تنفيذ هذه التوجيهات وقامت بعمل اصلاحات في بعض الطرق في منطقة الفنيطيس في محافظة مبارك الكبير.
وأضافت المصادر أن الوزارة تعمل حاليا لإصلاح الحفر في مختلف المناطق حفاظا على المركبات التي قد تتعرض لحوادث جراء تلك الحفر.
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