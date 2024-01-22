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الأشغال تجري معالجات للحفر في بعض طرق البلاد

1/22/2024 11:26:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت مصادر لـ «الأنباء» أن قياديي وزارة الأشغال العامة ينفذون توجيهات وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نوره المشعان التي تتضمن إجراء معالجات عاجلة للطرق التي تشهد تشققات وحفرا، مشيرة الى ان الوزارة بدأت فعليا في تنفيذ هذه التوجيهات وقامت بعمل اصلاحات في بعض الطرق في منطقة الفنيطيس في محافظة مبارك الكبير.
وأضافت المصادر أن الوزارة تعمل حاليا لإصلاح الحفر في مختلف المناطق حفاظا على المركبات التي قد تتعرض لحوادث جراء تلك الحفر.

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