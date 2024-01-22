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الأوقاف تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء بـ 109 مساجد صباح السبت المقبل

1/22/2024 11:26:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
اتباعاً لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كل أئمتها لإقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت المقبل الساعة 10:30 صباحا في 109 مساجد من مساجد البلاد.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد م.بدر العتيبي في تعميم وجهه إلى مديري إدارات المساجد في المحافظات «عملاً بالسنة المطهرة يرجی إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت الساعة 10:30 صباحا، في المساجد المحددة لكل محافظة مع ضرورة دعوة الأئمة والخطباء جمهور المصلين للتوجه إلى تلك المساجد لأداء الصلاة فيها، وموعظتهم وأمرهم بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى».
أسماء المساجد على موقع «الأنباء» الإلكتروني.

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