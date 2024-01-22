الجمارك نظمت أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع لمنتسبيها

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقامت الادارة العامة للجمارك ندوة توعوية لمنتسبي الادارة تحت عنوان «اضرار المخدرات على الفرد والمجتمع» بالتعاون مع جمعية بشائر الخير.
وقدم المحاضرة رئيس جمعية بشائر الخير د. عبدالحميد البلالي، والتي تناولت في محتواها الجوانب الشرعية والوطنية التي تقع على عاتق الموظف الجمركي كونه خط الدفاع الاول في وجه آفة المخدرات.
كما شكر مدير عام الادارة العامة للجمارك عبدالله عادل الشرهان كلا من القائمين على نجاح هذه الندوة والمتمثلين في ادارة البحث والتحري وادارة المشروع وادارة العلاقات العامة وخدمة المواطن.
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