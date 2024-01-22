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الجمارك نظمت أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع لمنتسبيها

1/22/2024 11:26:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت الادارة العامة للجمارك ندوة توعوية لمنتسبي الادارة تحت عنوان «اضرار المخدرات على الفرد والمجتمع» بالتعاون مع جمعية بشائر الخير.
وقدم المحاضرة رئيس جمعية بشائر الخير د. عبدالحميد البلالي، والتي تناولت في محتواها الجوانب الشرعية والوطنية التي تقع على عاتق الموظف الجمركي كونه خط الدفاع الاول في وجه آفة المخدرات.
كما شكر مدير عام الادارة العامة للجمارك عبدالله عادل الشرهان كلا من القائمين على نجاح هذه الندوة والمتمثلين في ادارة البحث والتحري وادارة المشروع وادارة العلاقات العامة وخدمة المواطن.

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