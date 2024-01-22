Tuesday, 23 January 2024 08:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكويت تشارك في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية

1/22/2024 11:26:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة ـ هناء السيد
انطلقت امس أعمال الاجتماع الـ 13 للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية برئاسة السعودية ومشاركة الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن بينها الكويت. وقال مدير «إدارة التكامل الاقتصادي» في جامعة الدول العربية د.بهجت أبوالنصر في كلمته الافتتاحية انه سيتم خلال الاجتماع الذي يعقد على مدى 3 أيام استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناء على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأضاف ان هذا الموضوع يعد «بندا دائما» على جدول أعمال اجتماعات اللجنة الفنية لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي، مبينا أنه «تم الانتهاء من مراجعة نحو 90% من الأحكام العامة وستتم مناقشة البنود المتبقية تمهيدا لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها».

MENAFN22012024000130011022ID1107754087

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث