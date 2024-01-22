طلال المطيري الشعب الفلسطيني يمر بوقت عصيب وندعو إلى وقفة جادة حيال جرائم الاحتلال الإسرائيلي

الكويت لن تألو جهداً متاحاً وممكناً في دعم الفلسطينيين وحصولهم على المساعدات الإنسانية

القاهرة - هناء السيد

دعا مندوبنا لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري المجتمع الدول إلى وقفة جادة حيال جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واستمراره في انتهاك القانون الدولي.

وقال السفير المطيري في كلمته بالاجتماع الطارئ للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين ان الشعب الفلسطيني يمر بوقت عصيب بسبب إصرار الكيان المحتل على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا جادا وموحدا إزاء مواصلة الاحتلال بانتهاك القوانين والمواثيق الدولية، موضحا ان السلام في الشرق الأوسط يتحقق فقط بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه في إنشاء دولته المستقلة على حدود 1967 «وما عدا ذلك فإن دوامة العنف والكراهية ستواصل انتقالها عبر الأجيال ومن حرب إلى أخرى».

وجدد السفير المطيري دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد في فرض حل الدولتين وإعطاء الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، مبينا ان «من هذا المنبر أحيي صمود الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته للحرب الهمجية التي انتهكت بها كل الأعراف والقوانين». وأضاف ان الشعب الفلسطيني عانى طويلا حتى وصل به الحال إلى النزوح عن أرضه والتخلي عن مكتسباته، ما أدى إلى وصوله لمرحلة يأس وإحباط، مشيرا إلى ممارسات قوات الاحتلال منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر الماضي من استهداف متعمد للحياة في قطاع غزة ودعوات مسمومة للتصفية العرقية للشعب الفلسطيني الأعزل.

وجدد السفير المطيري موقف الكويت الداعم للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه ومكتسباته المشروعة التي كفلها له القانون الدولي، مؤكدا ان الكويت لن تألو جهدا متاحا وممكنا في دعم الأشقاء الفلسطينيين وحصولهم على المساعدات الإنسانية التي توفر لهم العيش الكريم.

ولفت إلى ترحيب الكويت بخطوة دولة جنوب أفريقيا حول رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان المحتل لقيامه بجريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وأعرب السفير المطيري عن التقدير للجهود التي قامت بها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة من القمة العربية -الإسلامية برئاسة السعودية وعضوية الأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والأمينين العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. ويأتي الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين بطلب من دولة فلسطين وبموافقة الدول الأعضاء في الجامعة لمناقشة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والذي وصل يومه الـ 108. كما جدد السفير المطيري التأكيد موقف دولة الكويت الداعي الى وقف اطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية الى النازحين من ابناء الشعب الفلسطيني الذين يعانون نتيجة البرد الشديد في العراء ونقص المواد الطبية والغذائية.

وأكد دعم دولة الكويت لكل الجهود العربية الهادفة الى تسليط الضوء على القضية الفلسطينية وإبقائها على رأس أجندة المجتمع الدولي.

وشدد السفير المطيري على موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية، إذ قامت بدور ريادي من خلال استضافة الإخوة الفلسطينيين وإنشاء منظمة التحرير ومساندتهم في كل الخطوات واستمرار وقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال تسيير جسر جوي محمل بالمساعدات الإنسانية المختلفة.

وأضاف أن دولة الكويت كانت من أوائل الدول التي أيدت هذا الطلب وأكدت خلال الجلسة على حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة احترام القوانين والمواثيق الدولية، منددا بانتهاكات الكيان المحتل المستمرة بشكل يومي للمواثيق الدولية ما أدى إلى سقوط آلاف المدنيين من الأطفال والنساء قتلى وجرحى وتدمير البنية التحتية من المنازل والمستشفيات والأعيان المدنية.

وجدد السفير المطيري ترحيب دولة الكويت بالدعوة التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا الى محكمة العدل الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، مؤكدا على ضرورة محاسبة مسؤولي الكيان وعدم إفلاتهم من العقاب على الانتهاكات الجسيمة التي يجرمها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.