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الشباب افتتاح مركز تدريب المهن التراثية في قرية يوم البحار ومشروع المكشات 2

1/22/2024 11:26:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتحت الهيئة العامة للشباب الكويتية مساء أول من أمس مركز التدريب على المهن التراثية في قرية يوم البحار التراثية وبمشروع «المكشات 2» في الجزيرة الشمالية لجسر الشيخ جابر الأحمد بهدف «غرس قيمة الحفاظ على تراث الكويت في نفوس الشباب». ويقدم مركز التدريب المستمر حتى 26 فبراير المقبل دورات متخصصة في صناعة السفن الخشبية (البوم) والسدو والخزف والصناديــق المبيتــة وغيرها من المشغولات القديمة. وأكد رئيس المراكز الحرفية والتراثية في الهيئة غازي الجلاوي في تصريح لـ«كونا» بهذه المناسبة الاهتمام بتعريف جيل الشباب الواعد بالمهن الكويتية القديمة التي مارسها الآباء والأجداد من خلال تدريبهم عليها. وقال الجلاوي إن الهيئة وفرت مدربين معتمدين لديهم خبرة كبيرة في هذه المجالات، وهم عبدالعزيز الخباز وكامل القلاف ودلال ملك ومحمد الحطب لتدريب الشباب على مختلف الصناعات اليدوية القديمة، مشيدا بالإقبال الجيد من الشباب خلال اليوم الافتتاحي. وبين ان الهيئة اتخذت هذه الخطوة بهدف الوصول إلى الشباب في أماكن تجمعاتهم وتعزيز الجانب التراثي لديهم، منوها بتعاون وزارتي الإعلام والشؤون لتوفيرهما هذه المراكز للهيئة لإقامة مثل هذه الأنشطة التراثية، ما يجسد التعاون البناء بين الجهات الحكومية في خدمة المجتمع.

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