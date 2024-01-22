العنزي السكنية تعتزم طرح 3 مناقصات لتنفيذ البنى التحتية لقسائم جنوب سعد العبدالله



47 % نسبة المباني العامة في «المطلاع» وتخطيط 4400 قسيمة في تيماء والصليبية منتصف العام 31 مبنى عاماً في جنوب عبدالله المبارك يتوقع الانتهاء من تنفيذها 2025



عاطف رمضان

قال المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.راشد العنزي إن النظرة المستقبلية للمؤسسة تستهدف إشراك القطاع الخاص «بقوة» في تنفيذ مشاريع المدن السكنية عبر تطبيق قانون 118 لسنة 2023 ليتم استقطاب الشركات العالمية لتنفيذ وحدات سكنية.

وأضاف العنزي في تصريح صحافي أنه من المهم تعاون السلطتين في تشريع القوانين التي تساعد على ديمومة القروض السكنية وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع.

وعن المشاريع المستقبلية التي تنفذها المؤسسة، قال العنزي: نقوم بتخطيط منطقتين هما تيماء والصليبية وان 4400 قسيمة متوقع الانتهاء من تخطيطها منتصف العام الحالي، عبارة عن مشاريع منخفضة التكاليف.

من جهة اخرى، أفاد العنزي بأن «السكنية» تعتزم طرح 3 مناقصات خلال الشهور المقبلة لتنفيذ البنى التحتية لقسائم جنوب مدينة سعد العبدالله، مشيرا الى أن كل مناقصة تختص بالبنى التحتية لعدد من 7000 الى 8000 قسيمة وأنه تم توزيع أكثر من 12 ألف قسيمة والمتبقي أكثر من 11 ألف قسيمة وان التخصيص مفتوح الى منتصف 2007.

وأضاف العنزي انه حاليا يتم تنفيذ عقد البنى التحتية للطرق الرئيسية وخزانات الامطار الذي تنفذه شركة صينية بقيمة 345 مليون دينار، وهو العقد الأكبر في مشاريع البنى التحتية من حيث القيمة المالية، والبنى التحتية ستخدم 24508 قسائم، والطرق بطول أكثر من 100 كيلو وان مساحة المشروع 64 كيلومترا مربعا ويحوي 29 جسرا للسيارات و8 جسور مشاة ومدة المشروع 4 سنوات وسيتم الانتهاء منه نهاية 2027.

وعن مشروع المطلاع السكني، أفاد العنزي بأنه يحوي 28 ألفا و 288 وحدة سكنية تم توزيعها بالكامل ولم يتبق منها سوى 1000 قسيمة لم يتم استلام اذن البناء الخاصة بها، مبينا انه تم الانتهاء من البنى التحتية للطرق الرئيسية، وان نسبة البناء للمباني العامة وصلت 47% تقريبا.

وأشار الى ان «المطلاع» تحوي اكثر من 500 مبنى عاما قامت «السكنية» بتنفيذ 5 مشاريع منها بعدد 118 مبنى، مشيرا الى انه يتوقع ان يسكن هذه المدينة 380 ألف مواطن وتم توصيل التيار الكهربائي قبل الموعد المحدد بـ 6 اشهر وان 13924 قسيمة بإمكانها توصيل التيار الكهربائي.

وعن جنوب عبدالله المبارك، افاد العنزي بأن 3260 قسيمة تم تسليمها بالكامل فيما عدا 30 قسيمة متاح لها ايصال التيار الكهربائي، وان عددا كبيرا من المواطنين سكن في المدينة، وانه جار انشاء 31 مبنى عاما يتوقع الانتهاء من تنفيذها 2025 وانه سيتم استخدام الطاقة الشمسية لإنارة الطرق.

وقال: في جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية 20380 قسيمة متقدم العمل فيها بنسبة 5% وتم البدء بتنفيذ العقد الأول الخاص بشبكات البنية التحتية وتم طرح مناقصتين للبنى التحتية للقسائم وسيتم طرح المناقصات الاخرى، ويتوقع خلال العام 2026 أن يتم اصدار اوامر البناء لها.