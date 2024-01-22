Tuesday, 23 January 2024 08:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حماية البيئة تحقيق نمط استهلاك وإنتاج مستدام

1/22/2024 11:26:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت أمين عام الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد أن الإسهام في بناء بيئة مستدامة يكمن في تحقيق التوازن في عمليات الشراء والاستهلاك، مما يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استمرار الثروة الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك خلال محاضرة علمية نظمتها إدارة شؤون البيئة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية حول تطبيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف 12 (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)، مبينة أنه يركز على ضرورة تحقيق نمط استهلاك وإنتاج مستدام، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة.
وأوضحت أن المحاضرة العلمية جاءت تحفيزية للحد من الاستهلاك المفرط والإنتاج الاستدامي وتحسين كفاءة استخدام الموارد يتضمن ذلك التشجيع على تطبيق القانون والتوقف عن شراء المنتجات ذات الاستخدام الواحد والتشجيع على إدارة النفايات بفاعلية.
واعتبرت أن تحقيق الاستهلاك المستدام يتطلب توعية المستهلكين وتشجيعهم على اتخاذ قرارات استهلاكية مدروسة، يشمل ذلك دعم المنتجات الصديقة للبيئة والمبادرات التي تسهم في تقليل أثر الاستهلاك على البيئة.

MENAFN22012024000130011022ID1107754082

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث