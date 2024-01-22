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إطلاق عدد من الطيور الجارحة بمحمية الجهراء

1/22/2024 11:26:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق كل من المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للبيئة أمس الاثنين عددا من الطيور الجارحة في محمية الجهراء بهدف إعادة التوازن البيئي والحفاظ على التنوع الأحيائي في البلاد.
وقال المدير العام للمركز مساعد الياسين لـ «كونا» إن الطيور التي أطلقت في المحمية هي عقاب المسيرة وعقاب البادية والبومة النسارية الفرعونية وغيرها من الطيور الجارحة التي تم تأهيلها لفترة من قبل المركز في خطوة نحو حماية البيئة والحياة البرية.
وأضاف الياسين أن هذا الإطلاق جاء في إطار التعاون المثمر بين المركز والهيئة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذي دام لسنوات عدة ويعد أحد مشاريع التعاون بين الجانبين.
وأكد حرص المركز على البيئة الفطرية والكائنات التي تعيش عليها وأهمية علاج ودراسة هذه الطيور الجارحة وإعادة تأهيلها في المركز العلمي قبل إعادتها إلى بيئتها الطبيعية. وأوضح أن هذا الحدث جزء من جهود المركز العلمي للمحافظة على التنوع البيولوجي وتعزيز الوعي البيئي في الكويت ويبين التزام المركز بدعم الأنشطة البيئية وتعزيز دوره في المجتمع كمؤسسة علمية رائدة.

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