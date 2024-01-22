الدهيم معرض الذهب والمجوهرات استقطب أكثر من 50 ألف زائر بمشاركة 200 جهة عالمية

نثمّن الدور الحيوي والرقابي لإدارة المعادن الثمينة في «التجارة» و«الجمارك» و«الداخلية»



أشادت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات لدى شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم بالنتائج الباهرة التي حققها معرض الذهب والمجوهرات العالمي العشرون الذي أقيمت فعالياته خلال منتصف ديسمبر 2023.

وفي هذا الصدد، قالت الدهيم إن الشركة دأبت على تنظيم المعرض العريق بشكل دوري منذ عقدين من الزمان، مشيرة إلى أن المعرض حقق نتائج فاقت التوقعات على جميع الاصعدة وبإشادة العديد من التجار والزاور، ونجح في استقطاب حشد من المشاركات الفاعلة ضم أكثر من 200 جهة عارضة من شركات محلية ودولية مختصة بالمجوهرات والذهب.

ولفتت الى أن المعرض استطاع أن يجذب آلاف الزوار من محبي اقتناء الحلي وعشاق الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، حيث بلغت نسبة الحضور اكثر من 50 ألف زائر طوال فترة المعرض والذين حرصوا على الحضور لمشاهدة وشراء أحدث الأنواع والنماذج من أفخم أطقم المجوهرات الفاخرة والثمينة المصنوعة من الذهب والألماس، إضافة الى اللؤلؤ الطبيعي.

وثمنت الدور الحيوي والرقابي الذي تلعبه إدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة كجهة رقابية على المعادن والأحجار الثمينة في المعرض، مشددة على مهمتها في تسهيل كل الاجراءات وتقديم خدمات الاستشارات المميزة للتجار المشاركين من داخل الكويت وخارجها ودورها الرقابي المتعلق بفحص المجوهرات والمعادن الثمينة كالذهب والفضة والماس، والأحجار الكريمة من ناحية جودتها ونقاوتها ومطابقتها للمواصفات في مختبرها المجهز داخل الصالة بواسطة احدث الأجهزة ومطابقتها للسعر المدرج في فواتير الشراء والبيع، تليها مرحلة ختم ودمغ المشغولات وفق المعايير القانونية للمعادن الثمينة المعمول بها في الكويت.

وأشادت بالدور الفاعل للإدارة العامة للجمارك، وبدور مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة عبدالله الشرهان عبر التنسيق المنظم بتوفير مرونة الاجراءات كافة، ويتجلى ذلك من خلال مبادرتها السنوية بتحويل صالة العرض التي يقام عليها معرض الذهب والمجوهرات العالمي إلى مستودع جمركي تحت إشرافها بالكامل طوال فترة إقامة المعرض، باعتبارها منطقة تجارية حرة لبيع الذهب، وبموجب القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة الى التنسيق الرائع مع بنك برقان الراعي الحصري الذي قدم افضل الخدمات المصرفية وأحدثها لكل الجهات داخل المعرض.

وتوجهت باسمة الدهيم بالشكر الجزيل الى وزارة الداخلية على دورها الفاعل في حفظ الأمن داخل مرافق ارض المعارض وبتوفير المواكبة والحراسة الأمنية المشددة، إضافة إلى تأمين وتنظيم حركة المرور تفاديا لأي ازدحامات داخل أرض المعارض.

وشددت على أن شركة معرض الكويت الدولي تؤكد حرصها الدائم والتزامها المطلق بتطوير معارضها كافة لتظهر دائما بشكل لائق ومشرف وغيرها من الفعاليات خاصة في تبني تنظيم مثل تلك المعارض، داعية العملاء الكرام الى زيارة الموقع الالكتروني للشركة [email protected] ، للتعرف على المزيد من برامج وأنشطة وفعاليات الشركة.