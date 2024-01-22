العتل استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع التحقق من المؤهلات الهندسية للعاملين في الكويت

«كول سنتر» خاص للتجاوب السريع مع طلبات الراغبين في التحقق من الشهادات



أعلن رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل عن تطوير آلية للتحقق من المؤهلات الهندسية العربية والعالمية للمهندسين غير الكويتيين الراغبين بالعمل في الكويت، لافتا إلى إطلاق خدمة جديدة للتحقق بواسطة استخدام الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع «داتا فلو». جاء ذلك في ختام زيارة عمل قام بها العتل إلى مقر «داتا فلو» الإقليمي في دبي والتقى خلاله المدير التنفيذي سونيل كومار والمدير التنفيذي للشؤون التجارية رافي حتر، والمدير الإقليمي للمبيعات خالد طالب دروزة ومدير العلاقات والشراكات الحكومية حميد جاسم آل علي. وقال العتل في تصريح له: بحثنا مع شركائنا في «داتا فلو» تطوير آليات التحقق والدفع بعجلتها وتطويرها واختصار الفترة الزمنية التي تستغلها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن الخدمة الجديدة تعتمد الذكاء الاصطناعي وهي امتداد للشراكة القائمة بين جمعية المهندسين الكويتية و«داتا فلو»، ولن نتوانى في التطوير المستمر للخدمات التي تقدمها الجمعية في مجال الاعتماد المهني للمهندسين غير الكويتيين الراغبين في العمل بالكويت، ونعد لإطلاق مؤتمر خاص بتطوير مزاولة المهن، وسيكون التحقق من الشهادات أحد محاوره وسترعاه «داتا فلو». وأشار إلى أن متلقي الخدمات في الجمعية سيلاحظون الفرق الكبير في الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى إطلاق «كول سنتر» خاص لتسريع الاستجابة لطلبات الراغبين بالتحقق وتوسيع وتطوير آليات العمل باستخدام التطور التكنولوجي ما سيحد من أي عراقيل تواجه عمليات التحقق ويسهم في توثيق كافة المؤهلات التي تم التحقق منها وتلك التي لم يتم التمكن من التحقق منها أو أنها غير حقيقية، مؤكدا تعميم التجربة والتعاون مع «داتا فلو» على كافة الجهات الراغبة بذلك في الكويت، خاصة أنها لا تكلف الدولة أية مبالغ. وثمن الشراكة مع «داتا فلو» وجهودهم في التحقق من كل المؤهلات الهندسية التي تقدم أصحابها بطلب العضوية إلى جمعية المهندسين والتي تجاوزت 12 ألف شهادة خلال السنتين الماضيتين، معربا عن الأمل في تطوير هذه الشراكة مع «داتا فلو»، مؤكدا أنهم أثبتوا جدارة وحرصا على إنجاز عمليات التحقق وفق المعايير العالمية، لافتا إلى توفيرها أكثر من ألف موظف حول العالم وتعمل في أغلب دول الخليج العربية، وتسهم في الحد من عمليات تزوير الشهادات دون أن نتكلف أي مبالغ مالية، ونأمل أن يستمر هذا التطور لتلبية متطلبات التحقق للمؤهلات الهندسية وغير الهندسية في الكويت. من جانبه، ثمن المدير التنفيذي سونيل كومار عاليا التعاون مع جمعية المهندسين الكويتية، لافتا إلى توفير الجمعية للبنية التحتية التي تتطلبها عمليات التحقق وسرعتها في الاستجابة للتطوير ومواكبة مستجدات التحقق من المؤهلات عالميا. وأبدى سونيل ترحيبا بالشراكة لعقد المؤتمر الخاص بمزاولة المهن، يكون التحقق من الشهادات أحد محاوره وإطلاع كافة الجهات في الكويت على ما تم إنجازه في هذا المجال بالتعاون مع الجمعية.