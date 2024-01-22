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مجموعة الشايع تحقق إنجازا كبيرا في هوريكا 2024 وتحصد 43 جائزة بمسابقة الطهي

1/22/2024 11:26:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت النسخة الـ 12 من المسابقة السنوية الرائدة لجوائز الفنادق والمطاعم والتجهيزات الغذائية «هوريكا» الكويت منافسات حادة، حيث عرض 62 من طهاتنا الموهوبين مهاراتهم في سلسلة من المسابقات المصممة خصوصا لاختبار إمكاناتهم ضمن مجموعة واسعة من مجالات الطهي.
من المطبخ الكويتي إلى تحدي البيتزا، تألق طهاة مطاعم مجموعة الشايع بحصولهم على 43 جائزة ضمن فئات مختلفة من المسابقات الحية التي تشمل قطاعات الضيافة، وخدمات الضيافة، وصناعة الأغذية خلال منافسات هوريكا لهذا العام.
وتنافس طهاتنا من مطاعم ذي تشيزكيك فاكتوري، وآشاز، وعمتي نوره، وبيتزا اكسبرس، وبي. إف تشانغز، وتكساس رودهاوس، ودين & ديلوكا، وفريق الشايع للطهي في المسابقة، وحصدوا جائزة ذهبية واحدة و17 جائزة فضية و23 جائزة برونزية، وجائزتين عن أفضل مستوى نظافة في فئات مختلفة، وأعد طهاتنا أطباقا حائزة جوائز نالت إعجاب كل من الزبائن وأعضاء لجنة التحكيم على حد سواء.
وكجزء من الحدث هذا العام، شارك فريق قسم الضيافة في مجموعة الشايع أيضا في منافسات هوريكا، حيث شارك ويليام زيتو، مدير قسم الطهو في مجموعة الشايع، أفكارا قيمة حول أحدث صيحات قطاع الأغذية والمشروبات في الكويت، وسلط الضوء على أهمية تلبية متطلبات واحتياجات هذا القطاع بشكل متجدد يوميا، من خلال التدريب المستمر والتوجيه والالتزام بأعلى معايير التميز.
وفي هذا الإطار، قال مدير قسم الطهو في مجموعة الشايع ويليام زيتو: تقدم هوريكا لطهاتنا فرصة رائعة لاختبار أنفسهم، أثناء سعيهم لتحقيق التألق والمثالية في هذا المجال، وأعتقد أن المنافسة الصحية تساهم في تحفيز الإلهام لديهم أثناء سعيهم للتطور، وهنا أود أن أهنئ جميع طهاتنا الذين قدموا أداء رائعا هذا العام فمن خلال مسابقات رائدة مثل هوريكا نسعى الى ضمان تقديم أفضل المواهب، ونعمل بجد لنتألق في كل ما نقوم به، ونحن فخورون جدا بهذا الإنجاز المتميز. وفي سياق حديثه عن نجاحه، قال الشيف بيجاي كومار ساه الفائز بالجائزة الذهبية عن بيتزا إكسبرس: أستمتع دائما بالمشاركة في مسابقة هوريكا، لأنها تمنحني الفرصة لاستكشاف الإمكانات الكامنة في فنون تحضير الطعام، وتلهمني وتدفعني للارتقاء إلى المستوى التالي بطريقة إبداعية ومهنية محترفة، إنه شعور لا يصدق بالنسبة لي.

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