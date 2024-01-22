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افتتاح صالة رياضية وتسلية في مركز إيواء العمالة الوافدة

1/22/2024 11:26:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
‏‎افتتحت اللجنة المختصة للعمل على الربط والتنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بدعم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي صالة أنشطة رياضية وتسلية في مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للهيئة.
وأشارت الهيئة في بيان صحافي الى أن الهدف من افتتاح الصالة هو ممارسة الأنشطة الرياضية والتسلية للنزيلات لتقديم الدعم النفسي لهن، ودعم للمركز والإسهام في تطويره الى جانب تعديل وتجديد الملعب الخاص بالنزيلات في الساحة بالكامل ليكون بالشكل المطلوب للنزيلات، حيث إن تقديم العون للنزيلات من اهتمامات الهيئة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي. وشكرت اللجنة المختصة للعمل على الربط والتنسيق بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام جمعية الهلال الأحمر الكويتي لما قدمته من مساعدة وهي مستعدة لفتح باب التعاون مع الهيئة بما ينفع النزيلات والتقديم الاجتماعي والنفسي للمركز.

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