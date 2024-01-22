افتتاح صالة رياضية وتسلية في مركز إيواء العمالة الوافدة

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
افتتحت اللجنة المختصة للعمل على الربط والتنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بدعم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي صالة أنشطة رياضية وتسلية في مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للهيئة.
وأشارت الهيئة في بيان صحافي الى أن الهدف من افتتاح الصالة هو ممارسة الأنشطة الرياضية والتسلية للنزيلات لتقديم الدعم النفسي لهن، ودعم للمركز والإسهام في تطويره الى جانب تعديل وتجديد الملعب الخاص بالنزيلات في الساحة بالكامل ليكون بالشكل المطلوب للنزيلات، حيث إن تقديم العون للنزيلات من اهتمامات الهيئة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي. وشكرت اللجنة المختصة للعمل على الربط والتنسيق بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام جمعية الهلال الأحمر الكويتي لما قدمته من مساعدة وهي مستعدة لفتح باب التعاون مع الهيئة بما ينفع النزيلات والتقديم الاجتماعي والنفسي للمركز.
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