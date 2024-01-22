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بالفيديو المطيري تنمية المعارف والمهارات لدى أمهات وأرامل الشهداء لدعمهن بمواجهة ظروف الحياة

1/22/2024 11:26:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • القطان: الدورات تكسر روتين الحياة اليومية وتضيف إلى حياتهن مزيداً من المعارف والتسالي واكتساب الخبرة


دارين العلي
نظّم مكتب تكريم الشهداء وأسرهم ورشة عمل لأمهات وأرامل الشهداء في الرسم الزخرفي مساء امس الاول قدمتها ابنة الشهيد زهراء القطان شارك فيها اكثر من 35 مشاركة بحضور قيادات المكتب.
وقال مدير ادارة التوجيه والرعاية الاسرية في مكتب الشهيد د. محمد المطيري ان الدورة في الرسم الزخرفي خصصت لأمهات وارامل الشهداء ضمن سلسلة ورش يقيمها المكتب لذوي الشهداء بعدما لمسنا التفاعل والحماس لديهن من خلال مشاركتهن بالورش والدورات بعد نجاح أكاديمية المبدعين المخصصة للأبناء.
وقال المطيري ان هذه هي الورشة تعتبر الثانية من نوعها المخصصة للأمهات والارامل بعد ورشة «كيفية التعامل مع الضغوطات النفسية» التي قدمها د. أيوب الأيوب.
وأعلن عن دورات مقبلة متخصصة في صناعة الصابون، بالاضافة الى دورات نفسية واجتماعية، لافتا الى ان الهدف من هذه الدورات هو تنمية المعارف والمهارات لديهن واكتساب مهارات جديدة لدعمهن بمواجهة ظروف الحياة.
وقدمت الدورة معلمة التربية الفنية في وزارة التربية ومنسقة برامج الطفل والاسرة زهراء القطان وهي احدى ابناء الشهداء، حيث لفتت الى ان هذه الدورات تكسر روتين الحياة اليومية لدى الأمهات والارامل وتضيف الى حياتهن مزيدا من المعارف والتسالي واكتساب الخبرة.
وعبرت القطان عن سعادتها بمشاركة امهات وارامل الشهداء بهذه الدورة، معتبرة انهن مثال للصبر والتحدي، معربة عن فخرها بقضاء الوقت برفقتهن والاطلاع على ما لديهن من مواهب.
ولفتت القطان الى ان الورشة استقبلت 35 مشاركة من اسر الشهداء، مشيرة الى ان الاقبال كان لافتا، حيث رصدت لدى اغلبهن مواهب مدفونة في الرسم الزخرفي والديكور وغيرها وخاصة المهندسات منهن.
بدورها، قالت أرملة الشهيد حسن مسلم ان مشاركتها في الورشة أعادها الى الزمن الماضي دخولي الورشة، حيث كانت تشارك في دورات مختلفة، لافتة الى انها استفادت من هذه الدورة كثيرا، شاكرة المكتب على جهوده في دعمهن.
من جانبها، قالت م.عائشة بنت الشهيد وليد الصالح ان الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش يقدمها المكتب، والتي استفادت منها كثيرا، حيث شاركت في ثلاث اكاديميات للمبدعين، وهذه الورشة عبارة عن اكتساب خبرة اضافية لكيفية الرسم على الخزف، اضافة للجوانب النفسية والتطويرية والرياضية المختلفة التي يقدمها المكتب للاسر.

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