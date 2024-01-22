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وزير الكهرباء عقد اجتماعات مع مختلف القطاعات للوقوف على مشاريعها

1/22/2024 11:26:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الوزير د.سالم الحجرف سيستمر بعقد اجتماعات مع مختلف القطاعات للوقوف على مشاريعها وآلية العمل بها، وخطط الوزارة نحو تطوير أداء القطاعات المختلفة.
وأكدت المصادر حرص الحجرف خلال الفترة الحالية على التعرف على قطاعات الوزارة المختلفة، والتعرف على مشاريعها خاصة المتعلقة بقطاع خدمة العملاء، ومن ضمنه مشروع تركيب العدادات الذكية في مختلف محافظات الكويت.
وفي اتجاه آخر، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن البدء باستقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لمشروع خيطان السكني أجزاء من قطعة «1» وقطعة «2»، وستستقبل الوزارة طلبات ايصال التيار الكهربائي لعدد 175 قسيمة.
ودعت الكهرباء أصحاب تلك القسائم إلى تقديم المستندات اللازمة لإيصال التيار، مبينة أنها ستوصل التيار إلى 47 قسيمة جديدة في قطعة «1» و128 قسيمة في قطعة «2» خلال المرحلة الحالية. ولفتت إلى أن القائمين على المشروع يسارعون لإيصال التيار إلى مختلف القسائم وفقا للمخطط الموضوع حول أعمال البنية التحتية في منطقة خيطان السكنية.
وقالت المصادر إنه من المقرر أن يبدأ الوزير الحجرف أولى اجتماعاته اليوم مع وكيل الوزارة بالتكليف م.مها العسعوسي التي تتولى حاليا مسؤولية الإشراف على 3 قطاعات في الوزارة، وهي قطاع مشاريع المياه وقطاع تشغيل وصيانة المياه بالتكليف وقطاع شبكات التوزيع الكهربائية بالتكليف.

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