التجارة تغلق صالونا رجاليا في السالمية يستخدم مواد تجميل وكريمات ومعجون حلاقة منتهية الصلاحية
التاريخ
1/22/2024 11:26:16 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام فريق من المفتشين في ادارة الرقابة بوزارة التجارة والصناعة بإغلاق صالون رجالي في منطقة السالمية يقوم باستخدام مواد تجميل وكريمات ومعجون حلاقة منتهية الصلاحية.
وتم تحويل مسؤولي الصالون الى النيابة التجارية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
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