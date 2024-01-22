مقتل شخص في غارات طائرات الاحتلال جنوبي لبنان والمقاومة تستهدف مواقعه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 22 - 1 (كونا) -- قتل شخص وأصيب اثنان آخران في غارات شنتها طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين على عدد من البلدات الحدودية في جنوب لبنان فيما ردت المقاومة باستهداف عدد من مواقع جيش الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان الطيران الحربي التابع للاحتلال الاسرائيلي شن غارات بالصواريخ على بلدة (مجدل سلم) ودمر منزلا ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين.
وأضافت الوكالة أن الغارات الجوية لجيش الاحتلال دمرت منزلا في بلدة (شيحين) ومنزلا آخر في بلدة (طيرحرفا) كما استهدفت محيط مركز الدفاع المدني في بلدة (مروحين) وبلدة (الطيبة) بغارات متتالية.
وأشارت إلى أن الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال أغارت على (وادي العصافير) خلف معتقل (الخيام) وعلى غرفة سكنية داخل مشروع زراعي في محلة (آبل القمح) في خراج بلدة (الوزاني) من دون تسجيل إصابات.
وذكرت ان مدفعية جيش الاحتلال قصفت بلدة (كفركلا) بالقنابل الفوسفورية وسط عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مستوطنة (المطلة) المحتلة باتجاه البلدة.
واستهدف جيش الاحتلال بقذائف المدفعية أطراف بلدات (حولا وميس الجبل ودير ميماس والبستان والطيبة ورامية وعيتا الشعب) و(تلة العزية) و(سهل مرجعيون).
من جهة أخرى نقلت الوكالة الوطنية سلسلة بيانات أصدرتها "المقاومة" ونعت في إحداها عنصرا قتل بقصف جيش الاحتلال.
وأضافت الوكالة أن المقاومة استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع (الراهب) وقوة من المجمع الحربي للاحتلال في مرتفع (أبو دجاج) بالأسلحة المناسة وحققت فيهما إصابات مباشرة كما استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال بموقع (السماقة) في (مزارع شبعا) اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققت فيه اصابات مباشرة. (النهاية)
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