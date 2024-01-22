Tuesday, 23 January 2024 08:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل شخص في غارات طائرات الاحتلال جنوبي لبنان والمقاومة تستهدف مواقعه

1/22/2024 11:22:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 22 - 1 (كونا) -- قتل شخص وأصيب اثنان آخران في غارات شنتها طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين على عدد من البلدات الحدودية في جنوب لبنان فيما ردت المقاومة باستهداف عدد من مواقع جيش الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان الطيران الحربي التابع للاحتلال الاسرائيلي شن غارات بالصواريخ على بلدة (مجدل سلم) ودمر منزلا ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين.
وأضافت الوكالة أن الغارات الجوية لجيش الاحتلال دمرت منزلا في بلدة (شيحين) ومنزلا آخر في بلدة (طيرحرفا) كما استهدفت محيط مركز الدفاع المدني في بلدة (مروحين) وبلدة (الطيبة) بغارات متتالية.
وأشارت إلى أن الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال أغارت على (وادي العصافير) خلف معتقل (الخيام) وعلى غرفة سكنية داخل مشروع زراعي في محلة (آبل القمح) في خراج بلدة (الوزاني) من دون تسجيل إصابات.
وذكرت ان مدفعية جيش الاحتلال قصفت بلدة (كفركلا) بالقنابل الفوسفورية وسط عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مستوطنة (المطلة) المحتلة باتجاه البلدة.
واستهدف جيش الاحتلال بقذائف المدفعية أطراف بلدات (حولا وميس الجبل ودير ميماس والبستان والطيبة ورامية وعيتا الشعب) و(تلة العزية) و(سهل مرجعيون).
من جهة أخرى نقلت الوكالة الوطنية سلسلة بيانات أصدرتها "المقاومة" ونعت في إحداها عنصرا قتل بقصف جيش الاحتلال.
وأضافت الوكالة أن المقاومة استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع (الراهب) وقوة من المجمع الحربي للاحتلال في مرتفع (أبو دجاج) بالأسلحة المناسة وحققت فيهما إصابات مباشرة كما استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال بموقع (السماقة) في (مزارع شبعا) اللبنانية المحتلة ‌‏بالأسلحة الصاروخية وحققت فيه اصابات مباشرة. (النهاية)

ك ب ش / ر ج



MENAFN22012024000071011013ID1107754065

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث