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مسؤول مصري: الادعاءات الاسرائيلية الكاذبة حول مصر لا تخدم معاهدة السلام

1/22/2024 11:22:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 1 (كونا) -- أكد مسؤول مصري اليوم الاثنين أن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية لا تخدم معاهدة السلام بين البلدين.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان في بيان إن الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب بعدة طرق ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود.
وأضاف رشوان أن ما يوضح ويؤكد كذب هذه المزاعم أن كل دول العالم تعرف جيدا حجم الجهود التي قامت بها مصر في آخر 10 سنوات لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة.
وأشار الى "أن مصر نفسها عانت كثيرا من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات الإرهابية في سيناء عقب الإطاحة بنظام الإخوان في يونيو 2013 وحتى 2020 فهى كانت تمثل وسيلة لتهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من ثلاثة آلاف شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكثر من 13 ألف مصاب".
ولفت الى أن هذا الوضع دفع الإدارة المصرية لاتخاذ خطوات أوسع للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي فتم عمل منطقة عازلة بطول 5 كيلومترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة وتم تدمير أكثر من 1500 نفق.
وكشف عن أن مصر قامت بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لمسافة 14 كيلومترا عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أمتار تحت الأرض فأصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحتها.
وشدد في هذا الصدد على أن مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية سواء مع قطاع غزة أو مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب عن استغرابه بأن يتحدث الاحتلال بهذه الطريقة غير الموثقة عن ادعاءات تهريب الأسلحة من مصر الى غزة وهو المسيطر عسكريا على القطاع ويملك أحدث وأدق وسائل الاستطلاع والرصد وقواته البحرية تحاصر القطاع صغير المساحة من ثلاثة جوانب وتكتفي بالاتهامات المرسلة لمصر دون أي دليل عليها.
واعتبر رشوان ان أي ادعاء بوجود عمليات تهريب تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح "هو لغو فارغ ومثير للسخرية" لأن أي شاحنة تدخل قطاع غزة من هذا المعبر يجب أولا أن تمر على معبر كرم أبو سالم التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تقوم بتفتيش جميع الشاحنات التي تدخل إلى القطاع.
وأضاف أن من يتسلم هذه المساعدات هو الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة ومنها وكاة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وهو ما يضيف دليلا آخر على كذب المزاعم الإسرائيلية.
وأكد أن الجوهر الحقيقي لادعاءات إسرائيل هو تبرير استمرارها في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع وهو ما مارسته طوال 17 عاما.
وأوضح أن إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر.
وشدد على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية فمصر فضلا عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية فإنها قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار.
وأضاف أن هذا "الخط المصري الأحمر" ينضم إلى سابقه والذي أعلنته مصر مرارا وهو الرفض القاطع لتهجير الأشقاء الفلسطينيين قسرا أو طوعا إلى سيناء وهو ما لن تسمح لإسرائيل بتخطيه.
ودعا رشوان الحكومة الإسرائيلية إلى إجراء تحقيقات جادة بداخل جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها للبحث عن المتورطين الحقيقيين في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من بينهم بهدف التربح.
ورأى أن هذه الادعاءات والأكاذيب الإسرائيلية هي استمرار لسياسة الهروب من الإخفاقات المتوالية في تحقيق أهدافها المعلنة للحرب على غزة حيث تبحث حكومة الاحتلال عن مسؤول خارجها لهذه الإخفاقات.
وذكر أن سياسات الحكومات الإسرائيلية التعسفية المتعاقبة بالقضاء على أي آفاق للحل السلمي للقضية الفلسطينية وتشجيع انفصال قطاع غزة تحت قيادة حركة حماس عن السلطة الفلسطينية بما في هذا غض الطرف عما يصلها من تمويل والحصار الخانق للقطاع أدت إلى الأوضاع الحالية التي تزعم إسرائيل من وقت لآخر أن مصر هي المسؤولة عنها.
ولفت الى أن هذه السياسات لأكثر من عقد ونصف العقد هي جزء من استراتيجية نتنياهو لتعميق الانقسام الفلسطيني ولضمان فصل غزة عن الضفة الغربية لإضعاف السلطة الفلسطينية وليكون لديه المبرر لرفض الدخول في أي مفاوضات حول حل الدولتين.
وأكد أنه لا شك أن مثل هذه الادعاءات الكاذبة لا تخدم الجهود المصرية الإيجابية المبذولة لحل الازمة في غزة والتي أثرت على كل المنطقة وجعلتها مهيأة لتوسيع دائرة الصراع الأمر الذي حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي وسعى إليه مرارا وتكرارا.
كما أكد أن "هذه الادعاءات الكاذبة لا تخدم معاهدة السلام التي تحترمها مصر وتطالب الجانب الإسرائيلي بأن يظهر احترامه لها ويتوقف عن إطلاق التصريحات التي من شأنها توتير العلاقات الثنائية في ظل الأوضاع الحالية الملتهبة".
وأشار الى أن مصر تطالب كل من يتحدث عن عدم قيامها بحماية حدودها أن يتوقف عن هذه الادعاءات في ظل حقيقة أن لها جيشا قويا قادرا على حماية حدودها بكل الكفاءة والانضباط وستظل مصر تواصل دورها الإيجابي الطبيعي من أجل حل كافة مشكلات المنطقة ولن تنجح هذه الادعاءات الكاذبة في إثناء مصر عن القيام بمسولياتها الداخلية والإقليمية والدولية". (النهاية)

أ س م / ر ج



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