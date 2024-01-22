مسؤول مصري: الادعاءات الاسرائيلية الكاذبة حول مصر لا تخدم معاهدة السلام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 1 (كونا) -- أكد مسؤول مصري اليوم الاثنين أن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية لا تخدم معاهدة السلام بين البلدين.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان في بيان إن الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب بعدة طرق ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود.
وأضاف رشوان أن ما يوضح ويؤكد كذب هذه المزاعم أن كل دول العالم تعرف جيدا حجم الجهود التي قامت بها مصر في آخر 10 سنوات لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة.
وأشار الى "أن مصر نفسها عانت كثيرا من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات الإرهابية في سيناء عقب الإطاحة بنظام الإخوان في يونيو 2013 وحتى 2020 فهى كانت تمثل وسيلة لتهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من ثلاثة آلاف شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكثر من 13 ألف مصاب".
ولفت الى أن هذا الوضع دفع الإدارة المصرية لاتخاذ خطوات أوسع للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي فتم عمل منطقة عازلة بطول 5 كيلومترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة وتم تدمير أكثر من 1500 نفق.
وكشف عن أن مصر قامت بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لمسافة 14 كيلومترا عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أمتار تحت الأرض فأصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحتها.
وشدد في هذا الصدد على أن مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية سواء مع قطاع غزة أو مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب عن استغرابه بأن يتحدث الاحتلال بهذه الطريقة غير الموثقة عن ادعاءات تهريب الأسلحة من مصر الى غزة وهو المسيطر عسكريا على القطاع ويملك أحدث وأدق وسائل الاستطلاع والرصد وقواته البحرية تحاصر القطاع صغير المساحة من ثلاثة جوانب وتكتفي بالاتهامات المرسلة لمصر دون أي دليل عليها.
واعتبر رشوان ان أي ادعاء بوجود عمليات تهريب تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح "هو لغو فارغ ومثير للسخرية" لأن أي شاحنة تدخل قطاع غزة من هذا المعبر يجب أولا أن تمر على معبر كرم أبو سالم التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تقوم بتفتيش جميع الشاحنات التي تدخل إلى القطاع.
وأضاف أن من يتسلم هذه المساعدات هو الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة ومنها وكاة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وهو ما يضيف دليلا آخر على كذب المزاعم الإسرائيلية.
وأكد أن الجوهر الحقيقي لادعاءات إسرائيل هو تبرير استمرارها في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع وهو ما مارسته طوال 17 عاما.
وأوضح أن إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر.
وشدد على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية فمصر فضلا عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية فإنها قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار.
وأضاف أن هذا "الخط المصري الأحمر" ينضم إلى سابقه والذي أعلنته مصر مرارا وهو الرفض القاطع لتهجير الأشقاء الفلسطينيين قسرا أو طوعا إلى سيناء وهو ما لن تسمح لإسرائيل بتخطيه.
ودعا رشوان الحكومة الإسرائيلية إلى إجراء تحقيقات جادة بداخل جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها للبحث عن المتورطين الحقيقيين في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من بينهم بهدف التربح.
ورأى أن هذه الادعاءات والأكاذيب الإسرائيلية هي استمرار لسياسة الهروب من الإخفاقات المتوالية في تحقيق أهدافها المعلنة للحرب على غزة حيث تبحث حكومة الاحتلال عن مسؤول خارجها لهذه الإخفاقات.
وذكر أن سياسات الحكومات الإسرائيلية التعسفية المتعاقبة بالقضاء على أي آفاق للحل السلمي للقضية الفلسطينية وتشجيع انفصال قطاع غزة تحت قيادة حركة حماس عن السلطة الفلسطينية بما في هذا غض الطرف عما يصلها من تمويل والحصار الخانق للقطاع أدت إلى الأوضاع الحالية التي تزعم إسرائيل من وقت لآخر أن مصر هي المسؤولة عنها.
ولفت الى أن هذه السياسات لأكثر من عقد ونصف العقد هي جزء من استراتيجية نتنياهو لتعميق الانقسام الفلسطيني ولضمان فصل غزة عن الضفة الغربية لإضعاف السلطة الفلسطينية وليكون لديه المبرر لرفض الدخول في أي مفاوضات حول حل الدولتين.
وأكد أنه لا شك أن مثل هذه الادعاءات الكاذبة لا تخدم الجهود المصرية الإيجابية المبذولة لحل الازمة في غزة والتي أثرت على كل المنطقة وجعلتها مهيأة لتوسيع دائرة الصراع الأمر الذي حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي وسعى إليه مرارا وتكرارا.
كما أكد أن "هذه الادعاءات الكاذبة لا تخدم معاهدة السلام التي تحترمها مصر وتطالب الجانب الإسرائيلي بأن يظهر احترامه لها ويتوقف عن إطلاق التصريحات التي من شأنها توتير العلاقات الثنائية في ظل الأوضاع الحالية الملتهبة".
وأشار الى أن مصر تطالب كل من يتحدث عن عدم قيامها بحماية حدودها أن يتوقف عن هذه الادعاءات في ظل حقيقة أن لها جيشا قويا قادرا على حماية حدودها بكل الكفاءة والانضباط وستظل مصر تواصل دورها الإيجابي الطبيعي من أجل حل كافة مشكلات المنطقة ولن تنجح هذه الادعاءات الكاذبة في إثناء مصر عن القيام بمسولياتها الداخلية والإقليمية والدولية". (النهاية)
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