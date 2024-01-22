مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 1 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء اليوم الإثنين الموافق 22 - 1 - 2024 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس سعود المالك الصباح بما يلي:
استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية الذي عقد يوم أمس الأحد في مجلس الأمة بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والنواب والذي أكد فيه سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن هناك شبه تطابق حكومي نيابي حول ما يجب عمله خلال المرحلة المقبلة لافتا سموه إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد برنامج عمل الحكومة لتقديمه إلى مجلس الأمة معربا عن تطلعات الحكومة بأن يحظى برنامج عملها على رضا الشعب الكويتي ويحقق طموحاته.
وضمن هذا السياق أكد سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الإثنين حرص الحكومة على تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
والتزاما بأحكام المادة 98 من الدستور بتقديم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة برنامج عمل الحكومة وقرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إعداد مشروع برنامج عمل الحكومة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة. (النهاية)
ج ي / م ص ع
MENAFN22012024000071011013ID1107754063
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