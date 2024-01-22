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مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

1/22/2024 11:22:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 1 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء اليوم الإثنين الموافق 22 - 1 - 2024 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس سعود المالك الصباح بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية الذي عقد يوم أمس الأحد في مجلس الأمة بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والنواب والذي أكد فيه سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن هناك شبه تطابق حكومي نيابي حول ما يجب عمله خلال المرحلة المقبلة لافتا سموه إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد برنامج عمل الحكومة لتقديمه إلى مجلس الأمة معربا عن تطلعات الحكومة بأن يحظى برنامج عملها على رضا الشعب الكويتي ويحقق طموحاته.
وضمن هذا السياق أكد سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الإثنين حرص الحكومة على تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
والتزاما بأحكام المادة 98 من الدستور بتقديم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة برنامج عمل الحكومة وقرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إعداد مشروع برنامج عمل الحكومة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة. (النهاية)

ج ي / م ص ع


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