المغرب وموريتانيا يؤكدان ارادتهما لتعزيز التعاون المشترك

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 22 - 1 (كونا) -- أعرب المغرب وموريتانيا اليوم الاثنين عن ارادتهما لتعزيز التعاون المشترك بينهما وسعيهما لتجاوز كل الخلافات التي يمكن ان تقف في طريق مواصلة تعاونهما.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزيري خارجية البلدين المغربي ناصر بوريطة والموريتاني سالم ولد مرزوق الذي يقوم بزيارة الى المغرب في اطار جولة لدول المغرب العربي.
واكد بوريطة ان العلاقات بين البلدين تمضي باتجاه جيد موضحا ان هذه العلاقات تشمل أبعادا مختلفة اقتصادية حيث ان المغرب هو اول شريك تجاري لموريتانيا على المستوى الافريقي واول مستثمر افريقي فيها فضلا عن أبعاد انسانية من خلال استقبال طلبة موريتانيين في الجامعات والمعاهد المغربية.
واشر الى ان طموح زعيمي البلدين هو المضي قدما للدفع بهذه العلاقات الى آفاق استراتيجية أوسع مشيرا في هذا السياق الى اهمية موريتانيا كجزء من مبادرة الاطلسي التي اطلقها العاهل المغربي لتمكين دول الساحل من الولوج الى المحيط الاطلسي.
من جهته اكد وزير الخارجية الموريتاني ان العلاقات بين البلدين مبنية على "نسيج قوي من روابط الدين والدم" لافتا الى أن من شأن ذلك ان يسهم في تعزيز هذه العلاقات ويدفع بها نحو آفاق واعدة.
واوضح انه جاء الى المغرب حاملا رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الى العاهل المغربي الملك محمد السادس تخص رغبة البلدين في مواصلة التعاون بينهما لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وتحمل تمنيات موريتانيا بالتقدم والازدهار للشعب المغربي الشقيق.
واشار الى ان مباحثاته مع وزير الخارجية المغربي شملت بالخصوص مستجدات الاوضاع على المستوى العربي والافريقي والدولي لافتا الى وجود "توافق في وجهات النظر بين البلدين بخصوص هذه الاوضاع".
ودعا ولد مرزوق الى مواصلة الحوار بين سلطات البلدين لتسوية الملفات العالقة وفي مقدمتها الزيادة في الرسوم الجمركية التي أقرتها السلطات الموريتانية على الخضار والفواكه المستوردة من المغرب عبر معبر الكركرات بالصحراء المغربية مؤكدا ان هناك رغبة قوية بحل كل الخلافات. (النهاية)
م ر ي / ر ج
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