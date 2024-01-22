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الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (غرناطة) بهدف نظيف

1/22/2024 11:22:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 22 - 1 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) الفوز على منافسه (غرناطة) بهدف دون رد اليوم الاثنين في ختام منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل ألفارو موراتا هدف الفوز لفريق العاصمة في الدقيقة 54 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (نويبو لوس كارمينيس) ليحصد بذلك النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيكو مدريد) رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (غرناطة) عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها أمس الأحد تصدر (جيرونا) الترتيب العام للمسابقة بفوز ساحق على (إشبيلية) بخمسة أهداف لهدف فيما فاز الوصيف (ريال مدريد) على (ألميريا) بثلاثة أهداف لهدفين وانتصر (برشلونة) الثالث بالترتيب على منافسه (بيتيس) بأربعة أهداف لهدفين. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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