الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (غرناطة) بهدف نظيف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 22 - 1 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) الفوز على منافسه (غرناطة) بهدف دون رد اليوم الاثنين في ختام منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل ألفارو موراتا هدف الفوز لفريق العاصمة في الدقيقة 54 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (نويبو لوس كارمينيس) ليحصد بذلك النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيكو مدريد) رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (غرناطة) عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها أمس الأحد تصدر (جيرونا) الترتيب العام للمسابقة بفوز ساحق على (إشبيلية) بخمسة أهداف لهدف فيما فاز الوصيف (ريال مدريد) على (ألميريا) بثلاثة أهداف لهدفين وانتصر (برشلونة) الثالث بالترتيب على منافسه (بيتيس) بأربعة أهداف لهدفين. (النهاية)
ه ن د / ر ج
MENAFN22012024000071011013ID1107754061
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.