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إنتر ميلان يتوج بطلا للسوبر الإيطالي في السعودية بالفوز على نابولي بهدف دون رد

1/22/2024 11:22:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 22 - 1 (كونا) -- حقق فريق (إنتر ميلان) لقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم اليوم الأثنين بالفوز على نظيره (نابولي) بهدف دون رد في مباراة مثيرة اقيمت على ملعب (الأول بارك) في العاصمة السعودية الرياض.
واستحوذ إنتر ميلان على مجريات المباراة حتى تمكن النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من تسجيل هدف المباراة الوحيد لفريقه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وشهدت المباراة تعرض مهاجم نابولي الأرجنتيني جيوفاني سيميوني للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 60 نتيجة تدخله القوي على قدم مدافع إنتر ميلان الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي.
وكان إنتر ميلان قد وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على لاتسيو بثلاثة أهداف نظيفة بينما تأهل نابولي بعد انتصاره على فيورنتينا بنفس النتيجة.
وبهذا الفوز يحقق إنتر ميلان لقب السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه. (النهاية)

ع ش / ر ج



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