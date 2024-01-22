إنتر ميلان يتوج بطلا للسوبر الإيطالي في السعودية بالفوز على نابولي بهدف دون رد

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 22 - 1 (كونا) -- حقق فريق (إنتر ميلان) لقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم اليوم الأثنين بالفوز على نظيره (نابولي) بهدف دون رد في مباراة مثيرة اقيمت على ملعب (الأول بارك) في العاصمة السعودية الرياض.
واستحوذ إنتر ميلان على مجريات المباراة حتى تمكن النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من تسجيل هدف المباراة الوحيد لفريقه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وشهدت المباراة تعرض مهاجم نابولي الأرجنتيني جيوفاني سيميوني للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 60 نتيجة تدخله القوي على قدم مدافع إنتر ميلان الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي.
وكان إنتر ميلان قد وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على لاتسيو بثلاثة أهداف نظيفة بينما تأهل نابولي بعد انتصاره على فيورنتينا بنفس النتيجة.
وبهذا الفوز يحقق إنتر ميلان لقب السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه. (النهاية)
ع ش / ر ج
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