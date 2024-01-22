منتخبا مصر والرأس الأخضر يتأهلان إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 22 - 1 (كونا) -- تأهل منتخبا الرأس الأخضر ومصر إلى الدور ثمن النهائي إثر المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم والتي تقام في كوت ديفوار.
وتعادل المنتخب المصري مع نظيره من الرأس الأخضر بهدفين لكل منهما حيث شهدت مجريات الشوط الأول سيطرة المنتخب المصري إلا أن منافسه كان أكثر فعالية وتمكن من تسجيل هدف التقدم عن طريق جيلسون بن شيمول في الوقت المحتسب بدلا عن ضائع في الشوط الأول.
وتمكن المنتخب المصري من معادلة النتيجة في بداية الشوط الثاني عن طريق مهاجمه محمود أحمد حسن (تريزيغيه) في الدقيقة ال50 قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع في نهاية المباراة.
لكن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة مرة أخرى بتسجيل الهدف الثاني في الدقيةق التاسعة من الوقت بدل الضائع عن طريق مهاجمه برايان تيكسيرا.
وفي المواجهة الثانية لحساب نفس المجموعة تعادل منتخبا غانا والموزمبيق بهدفين لكل منهما واستطاع منتخب غانا تسجيل الهدف الأول عن طريق المهاجم جوردان أيو بضربة جزاء في الدقيقة ال15 ثم أضاف اللاعب نفسه هدفا ثانيا في الدقيقة 70 من ضربة جزاء ثانية.
لكن منتخب موزمبيق نجح في العودة باللقاء وسجل جيني كاثامو الهدف الأول لفريقه بضربة جزاء هي الثالثة في المباراة وذلك في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع ثم أضاف رينيلدو ماندافا الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق.
وبهذه النتيجة تصدر منتخب الرأس الأخضر ترتيب المجموعة بسبع نقاط تلاه منتخب مصر في المركز الثاني بثلاث نقاط ثم غانا وموزمبيق في المركز الثالث والرابع بنقطتين لكل منهما.
والتحق منتخبا الرأس الأخضر ومصر بكل من نيجيريا وغينيا الاستوائية المتأهلتين في وقت سابق من اليوم عن المجموعة الأولى كما سبق أن ضمن منتخب السنغال تأهله عقب تحقيقه فوزين في الجولتين الأولى والثانية في المجموعة الثالثة. (النهاية)
م ر / ر ج
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