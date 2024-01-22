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منتخبا مصر والرأس الأخضر يتأهلان إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم

1/22/2024 11:22:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 22 - 1 (كونا) -- تأهل منتخبا الرأس الأخضر ومصر إلى الدور ثمن النهائي إثر المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم والتي تقام في كوت ديفوار.
وتعادل المنتخب المصري مع نظيره من الرأس الأخضر بهدفين لكل منهما حيث شهدت مجريات الشوط الأول سيطرة المنتخب المصري إلا أن منافسه كان أكثر فعالية وتمكن من تسجيل هدف التقدم عن طريق جيلسون بن شيمول في الوقت المحتسب بدلا عن ضائع في الشوط الأول.
وتمكن المنتخب المصري من معادلة النتيجة في بداية الشوط الثاني عن طريق مهاجمه محمود أحمد حسن (تريزيغيه) في الدقيقة ال50 قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع في نهاية المباراة.
لكن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة مرة أخرى بتسجيل الهدف الثاني في الدقيةق التاسعة من الوقت بدل الضائع عن طريق مهاجمه برايان تيكسيرا.
وفي المواجهة الثانية لحساب نفس المجموعة تعادل منتخبا غانا والموزمبيق بهدفين لكل منهما واستطاع منتخب غانا تسجيل الهدف الأول عن طريق المهاجم جوردان أيو بضربة جزاء في الدقيقة ال15 ثم أضاف اللاعب نفسه هدفا ثانيا في الدقيقة 70 من ضربة جزاء ثانية.
لكن منتخب موزمبيق نجح في العودة باللقاء وسجل جيني كاثامو الهدف الأول لفريقه بضربة جزاء هي الثالثة في المباراة وذلك في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع ثم أضاف رينيلدو ماندافا الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق.
وبهذه النتيجة تصدر منتخب الرأس الأخضر ترتيب المجموعة بسبع نقاط تلاه منتخب مصر في المركز الثاني بثلاث نقاط ثم غانا وموزمبيق في المركز الثالث والرابع بنقطتين لكل منهما.
والتحق منتخبا الرأس الأخضر ومصر بكل من نيجيريا وغينيا الاستوائية المتأهلتين في وقت سابق من اليوم عن المجموعة الأولى كما سبق أن ضمن منتخب السنغال تأهله عقب تحقيقه فوزين في الجولتين الأولى والثانية في المجموعة الثالثة. (النهاية)

م ر / ر ج



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